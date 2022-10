Dortmund: Messerattacke in der Nordstadt – Frau sticht auf Mann ein +++ Festnahme

Erneute Schlägerei in Dortmund! Am Samstagabend soll wieder ein Streit in der Nordstadt eskaliert sein, diesmal an der Mallinckrodtstraße.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, stach eine Frau mit einem Messer auf einen 19-Jährigen ein. Der sei zwischenzeitlich lebensgefährlich verletzt, mittlerweile jedoch wieder ansprechbar. Die Täterin befindet sich nun im Gewahrsam der Polizei Dortmund.

Dortmund: 19-Jähriger lag blutend vor Café

In der Nacht zum Sonntag war es erneut zu einer Auseinandersetzung in der Nordstadt gekommen. Vor einem Café in der Mallinckrodtstraße fand die Polizei kurz vor 23.00 Uhr einen blutenden 19-Jährigen liegen.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Nach einer Not-OP in der Nacht sei der Mann nun außer Lebensgefahr. Die Polizei konnte ihn am Sonntagmorgen bereits befragen. Er erzählte von seiner zufälligen Begegnung mit einer Dortmunderin.

Die Polizei sichert eine Tatortstelle in Dortmund nach einer weiteren Massenschlägerei in der Nacht. Foto: Wickern / news 4 Video-Line TV

Die 29-jährige Dortmunderin hatte ihn mit einem Küchenmesser an der Scheffelstraße in den Brustkorb gestochen. Danach sei der junge Mann geflüchtet und hätte im Café um Hilfe gebeten.

Polizei nimmt Täterin fest

Andere Zeugen konnten die Frau ebenfalls beschreiben und mithilfe von Videoaufnahmen erfassten die Beamten gegen 2.40 Uhr die Täterin in ihrer Wohnung. Sie befindet sich nun in Polizeigewahrsam.

Mehr Themen:

Allerdings könnte sie schon bald in einer Psychiatrie unterkommen, da bei ihr der Verdacht auf eine psychische Erkrankung bestehe. Laut „Ruhr Nachrichten“ geht die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt aus.