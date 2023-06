Dortmund: Blutiges Beziehungsdrama – Frau in Lebensgefahr

Blutiges Beziehungsdrama am Dienstagabend (27. Juni) in der Dortmunder Nordstadt! Zahlreiche Streifenwagen und Rettungskräfte rückten aus. Eine Frau schwebte nach ersten Erkenntnissen in Lebensgefahr!

Dortmund: Frau durch Messerstiche verletzt

Der dramatische Vorfall ereignete sich an der Haydnstraße in Dortmund. Nach ersten Informationen kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu Streitigkeiten innerhalb einer Beziehung.

Dieser Streit eskalierte dann. Die Hintergründe sind aktuell noch nicht bekannt. Jedenfalls wurde eine Frau offenbar durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt wurde. Sie musste vor Ort von einem Notarzt behandelt und dann stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Dortmund: Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Polizei sperrte den Eingang des Mehrfamilienhauses mit roß-weißem Flatterband ab. Bis in den frühen Mittwochmorgen hinein sicherten Ermittler in der Tatwohnung umfangreich Spuren.

Die Polizei Dortmund bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von DER WESTEN, nannte aber keine Einzelheiten. Ob der Täter gefasst werden konnte, ist nicht bekannt. Da wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt werde, so ein Polizei-Sprecher, habe die Staatsanwaltschaft Dortmund die Zuständigkeit übernommen. Vor dort werden erst im Tagesverlauf Einzelheiten zu erwarten sein.

Wir berichten weiter, sobald es aktuelle Informationen gibt.

