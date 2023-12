Dortmund: Erneuter Brand in der Nordstadt ++ Flammen in Wohnkomplex

Was ist in diesen Tagen nur in der Nordstadt von Dortmund los? Wieder brennt es dort! Am Freitagnachmittag (15. Dezember) steht ein Wohnkomplex in Flammen.

Und die Angst geht wieder um: In der Ebertstraße in Dortmund brennt es in der zweiten Etage eines Wohnkomplexes. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr Dortmund gegenüber DER WESTEN. Verletzte und Tote gibt es bislang nicht.

Erst kürzlich starb ein Mann bei einem Brand in der Dortmunder Nordstadt

In der Vergangenheit hat es in der Nordstadt schon öfters gebrannt. Am späten Abend des 8. Dezembers beispielsweise musste die Feuerwehr ebenfalls ausrücken. Der Notruf kam aus der Zimmerstraße. Dort stand die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Flammen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Gebäude fast vollständig geräumt. Allerdings galt eine Person noch als vermisst. „Wir sind deshalb mit mehreren Trupps hinein“, so ein Feuerwehr-Sprecher gegenüber DER WESTEN. In der Dachgeschosswohnung stießen die Einsatzkräfte schließlich auf eine Leiche (wir berichteten).

Auch Haus von Lotto-König „Chico“ brannte bereits

Bei vielen Anwohnern schrillten nach dem Brand in der Nordstadt die Alarmglocken. Schließlich hatte es in den vergangenen Wochen mehr als ein Dutzend Mal in der Nordstadt gebrannt. Ob der Wohnkomplex-Brand vom 15. Dezember mit den anderen Fällen im Zusammenhang steht, konnte die Feuerwehr Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN noch nicht sagen.

Auch das Haus von Lotto-Millionär „Chico“ stand bereits in Flammen (wir berichteten ebenfalls). Am frühen Morgen des 24. Novembers klingelte sein Telefon. Am Apparat war sein Bruder. Der überbrachte „Chico“ die schlimme Nachricht. Der ehemalige Kranfahrer hatte das Haus erst wenige Wochen zuvor gekauft. Seit seinem Geburtstag am 9. November gehörte es ihm. Bleibt nur zu hoffen, dass die Brandserie in der Nordstadt schon bald ein Ende hat.