Dortmund: Messer-Attacke in der Nordstadt ++ 15-Jähriger niedergestochen

Heftige Eskalation in der Dortmunder Nordstadt! Dort kam es am Samstagabend (19. Mai) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Cliquen. Der Streit wurde immer heftiger – schließlich wurde ein 15-jähriger Ukrainer lebensgefährlich verletzt.

Der Teenager wurde zusammengeschlagen und mit einem Messer angegriffen.

Dortmund: Brutaler Streit bringt Jugendlichen in Lebensgefahr

Laut der Polizei Dortmund trafen die beiden Gruppen am Samstag gegen 20.50 Uhr in der Dortmunder Nordstadt aufeinander. Dabei kam es zunächst nur zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen und jungen Männern. Kurz darauf eskalierte es. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Arnsberg, der ukrainischer Staatsangehöriger ist und mit anderen Ukrainern unterwegs war, wurde während des brutalen Streits zusammengeschlagen und mit einem Messer mehrfach am Oberkörper verletzt.

Auch interessant: Dortmund: Schüsse bei Hochzeit! Hundertschaft umstellt Gesellschaft – dann passiert es

Die Stichverletzungen brachten den jungen Arnsberger in Lebensgefahr, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch am Sonntag (20. Mai) wird der Jugendliche dort noch behandelt, ist aber glücklicherweise stabil und schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Dortmund: Mordkommission ermittelt

Im Zuge der Ermittlungen durch die Polizei Dortmund wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe des Streits sind bislang noch völlig unklar. Auch gibt es noch keine Informationen darüber, ob sich die Beteiligten vor dem Streit gekannt hatten. Die Gruppe, zu der der Messer-Angreifer gehörte, ist noch nicht gefasst.

Mehr aktuelle Nachrichten aus Dortmund und der Region:

Die letzte gewalttätige Eskalation in der Dortmunder Nordstadt liegt erst einige Tage zurück. Am Donnerstag (16. Mai) war es bei der Eröffnung eines Friseursalons zu einem absoluten Ausnahmezustand gekommen, weil jeder Schritt nur einen Euro kostete. Potentielle Kunden hatten wohl Angst, nicht mehr von dem Eröffnungs-Angebot profitieren zu können und prügelten sich in der Schlange vor dem Laden. Die ganze Geschichte liest du hier.