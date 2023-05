Dortmund: Schüler (12) spricht Mädchen an – plötzlich wird er mit einem Messer bedroht

Heftiger Vorfall in Dortmund! Am Dienstag (9. Mai) sprach ein Kind (12) ein Mädchen an, es kam zu einem belanglosen Gespräch. Doch so belanglos war es für einen Jugendlichen (14) dann doch nicht – denn er bedrohte den 12-Jährigen in Dortmund mit einem Messer!

Der erschreckende Vorfall ereignete sich im Stadtteil Scharnhorst auf der Flughafenstraße/Ecke Sanderoth. Der Messer-Junge drückte den Schüler gegen eine Wand, verletzte ihn dabei. Außerdem raubte er eine Halskette, bevor er flüchtete.

Dortmund: Jugendlicher bedroht Schüler (12) mit Messer

Das Opfer lief zu seiner nahegelegenen Schule, wo er sofort betreut wurde. Die Schulleitung verständigte die Polizei, die Beamten entdeckten den Täter während der Fahndung an der Gleiwitzstraße im Einkaufszentrum Scharnhorst.

Der aggressive Jugendliche leistete bei seiner Festnahme massiven Widerstand. Er versuchte, die Beamten mit Faustschlägen zu treffen. Auch sein Bruder (17) störte permanent den Einsatz, er schlug auf die Polizisten ein, um den 14-Jährigen von der Polizei zu „befreien“. Das misslang.

Brüder gefesselt zur Wache

Beide Brüder wurden gefesselt und zur Wache transportiert. Auf dem Weg dorthin beleidigte das Duo die Polizisten. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurden die beiden Teenager von ihren Eltern auf der Wache abgeholt. Die Kripo ermittelt jetzt wegen Bedrohung, Widerstand und versuchte Gefangenenbefreiung.