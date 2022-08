Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Dortmund: Mann zwingt Zug zur Vollbremsung – du ahnst nicht, was er dann abzieht

Dortmund. Irre und gefährliche Aktion in Dortmund!

In der Nacht zu Dienstag hat ein Zugführer gegen 1 Uhr die Bundespolizei alarmiert und mitgeteilt, dass er zunächst einen Achtungspfiff abgegeben und anschließend eine Schnellbremsung eingeleitet habe. Der schlimme Grund: Ein Bahnmitarbeiter (29) hat bei der Einfahrt in den Bahnhof Hörde in Dortmund eine Person im Gleisbereich erkannt!

Der Mann (27) habe den Bereich danach verlassen, sei über einen stehenden Zug geklettert und habe sich dann in ein Gebüsch begeben.

Dortmund: Polizei entdeckt Mann im Gebüsch

Vor Ort haben die Bundespolizisten den Syrer dann hockend in einem Gebüsch vorgefunden. Er soll versucht haben, einen Fleischspieß mit Hilfe von getrocknetem Gras zu grillen. Er ist aufgefordert worden, die Glut zu löschen und sich aus dem Gleisbereich zurückzuziehen. Das hat der Mann mit Wohnsitz in Kamen auch sofort getan.

Dortmund: Unfassbare Aktion eines Mannes am Bahnhof! (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich

Allerdings konnte sich der 27-Jährige nicht ausweisen, weswegen er zur Wache mitgenommen worden ist. Dort wurde seine Identität mit einem Fingerabdruck-Scan zweifelsfrei festgestellt. Gegen ihn wird jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

------------------------------

Das ist der Hauptbahnhof Dortmund:

wurde 1847 eröffnet

hat 18 Bahnsteiggleise (16 Nah- und Fernverkehr, 2 Stadtbahn)

Frequenz von rund 130.000 Reisenden täglich

großer Umbau startete im Juli 2018, soll 2024 abgeschlossen werden

------------------------------

+++ Dortmund: Leiche auf Spielplatz gefunden – Toter lag unter Tischtennisplatte +++

Dortmund: Polizei warnt vor Lebensgefahr

Die Polizei warnt einmal mehr davor, dass solche Aktionen lebensgefährlich sein können. Moderne Züge sind erst zu hören, wenn es bereits zu spät ist.

------------------------------

Mehr News aus Dortmund:

------------------------------

Tödliche Gefahren gehen zudem nicht nur vom Zugverkehr aus, sondern auch von Betriebsanlagen, Masten und stromführenden Teilen. (mg)