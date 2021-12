Dortmund: Einfach nur widerlich, was vor einer Moschee abgelegt wurde

Dortmund. Eine miese Aktion in Dortmund sorgt für Fassungslosigkeit!

Unbekannte haben etwas Widerliches vor einer Moschee in Dortmund abgelegt. Die Übeltat sorgt nicht nur bei den direkt Betroffenen für Kopfschütteln.

Dortmund: Ekelhafte Aktion vor Moschee

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte einen Schweinekopf an einer Moschee in Dortmund-Eving abgelegt. Das Verhalten ist nicht nur extrem unappetitlich, sondern auch gleichzeitig eine Beleidigung an die Muslime.

In Dortmund wurde eine Moschee zum Schauplatz eines dreisten Verbrechens. (Archivbild) Foto: IMAGO / Cord

Laut Polizei haben die Betreiber der Moschee in der Hessischen Straße den halbierten Kopf eines Schweines, vermutlich Reste von einem Spanferkel, an dem Zaun des Moscheegeländes gefunden.

Eine erste Auswertung des Videomaterials beweist, dass der Täter den Kopf um 3.30 Uhr vor dem Gotteshaus platziert hat. Danach entfernte er sich in Richtung Deutsche Straße.

Dortmund: Polizei setzt auf Zeugenaussagen

Nun hat sich der Staatsschutz eingeschaltet und die Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizei liege der Verdacht der Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen vor.

Die Beamten in Dortmund setzen auf Zeugenaussagen. Hast du zur Tatzeit eine verdächtige Person im Bereich des Tatorts gesehen? Zudem werden Hinweise zu dem mutmaßlichen Spanferkel gesucht. Angestellte bei einem Partyservice oder Metzger können unter 0231 132 7441 wichtige Hinweise liefern. (neb)