Dortmund: SEK-Einsatz! Streit im Fitness-Studio eskaliert – mehrere Verletzte

SEK-Großeinsatz in Dortmund! Am Montag (5. Juni) musste die Polizei zu einer Auseinandersetzung in einem Fitnessstudio an der Gewerbeparkstraße ausrücken. Dort sollen sich mehrere Personen gegenseitig angegriffen haben.

Offenbar kamen dabei auch Gegenstände zum Einsatz und es gab mehrere Verletzte. Ein Spezialkommando der Dortmunder Polizei hat gleich fünf Beteiligte vor Ort festgenommen.

Dortmund: SEK-Einsatz in Fitnessstudio

Gegen 13.30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein. An der Ecke Deutsche Straße und Gewerbeparkstraße hatte sich eine Gruppe eine Auseinandersetzung mitunter mit Gegenständen vor in einem Fitnessstudio geliefert.

Weil die Lage zunächst sehr unübersichtlich war – noch während des Einsatzes konnte die Polizei gegenüber DER WESTEN keine klaren Aussagen tätigen – rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Die umstellten das Gebäude und riegelten die Straße ab.

Zeuge spricht von gezieltem Angriff

Kurz nachdem die Polizei eingetroffen war, verließen zwei Beteiligte das Gebäude – einer von ihnen augenscheinlich schwer verletzt. Ein Dritter erzählte gegenüber den Polizisten, er sei in dem Studio gezielt angegriffen worden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten konnten die Ermittler jedoch keine weiteren Täter antreffen.

SEK-Einsatz in Dortmund! Foto: Burns / news 4 Video-Line TV

Insgesamt nahmen die Polizisten fünf Tatverdächtige fest, darunter einen 22-Jährigen aus Bergkamen und einen 41-Jährigen aus Dortmund, die nun beide im Krankenhaus verweilen. Alle anderen befinden sich im Polizeigewahrsam. Die Absperrungen wurden bereits am Nachmittag wieder aufgelöst.

Noch steht die Polizei allerdings vor einem Rätsel. Was der Grund für den Streit und die Eskalation war, ist unbekannt. Die Tatverdächtigen und Opfer dürften sich allerdings gekannt haben. Darum betont die Polizei auch, dass zu keiner Zeit Gefahr für die Öffentlichkeit bestand.