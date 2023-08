Dortmund: Lebensgefahr! Lidl-Kunde von Vermummten niedergestochen – so sehen sie aus

Schreckliche Attacke in Dortmund! Am Dienstag (29. August) griffen zwei vermummte Männer gegen 16.45 Uhr einen 48-jährigen Mann an, stachen ihn nieder und verletzten ihn schwer. Ein dritter Vermummter soll laut Staatsanwaltschaft Dortmund Schmiere gestanden haben.

Nach dem feigen Angriff an der Schützenstraße 126 direkt am Eingangsbereich vor dem Lidl flüchtete das Trio. Das Opfer kam ins Krankenhaus, wurde am Mittwoch (30. August) notoperiert.

Dortmund: Vermummte stechen Lidl-Kunden nieder

Noch immer schwebt er in Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er erlitt Verletzungen am Hals. Zeugen hatten Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Polizisten leisteten Erste Hilfe, drückten die stark blutende Wunde am Hals ab, bis der Notarzt eintraf. Sie retteten dem Mann so das Leben.

Das Opfer sei Kunde im Lidl gewesen, der Angriff selbst fand aber außerhalb des Discounters statt. Die Polizei sperrte den Bereich an der Schützenstraße für die Spurensicherung ab.

Opfer nach Not-OP in Lebensgefahr

Die beiden Haupttäter sollen zwischen 14 und 18 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Beide trugen schwarz-weiße Bandanas. Einer der beiden soll eher dünn, der andere kräftig sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Mehr News:

Jetzt hoffen die Ermittler auf Zeugen. Auch Aufzeichnungen von Überwachungskameras sollen ausgewertet werden. Die Hintergründe der Tat sind völlig unklar, eine Mordkommission ermittelt. Zeugen sollen sich für Hinweise unter 0231 132 7441 melden.