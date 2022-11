Dortmund: Feuer in Wohnhaus! Ältere Frau verletzt – Verkehrschaos

Feuer in Dortmund! Die Feuerwehr ist am Samstagabend (12. November) in die Mallinckrodtstraße ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus hat es gebrannt, die betroffene Wohnung liegt in der dritten Etage.

Brisant: Im Gebäude leben überwiegend ältere Menschen, einige sind auf Betreuer angewiesen!

Dortmund: Feuer in Mehrfamilienhaus

Die Brandbekämpfer hatten glücklicherweise das Feuer schnell unter Kontrolle, allerdings ist eine ältere Frau aus dem Haus verletzt worden. Sie ist ins Krankenhaus gebracht worden.

Ein Sprecher der Feuerwehr Dortmund zu DER WESTEN: „Während des Einsatzes hat es einen ziemlich langen Stau auf der Mallinckrodtstraße gegeben, man kann von Verkehrschaos sprechen.“

Am Samstag ist es in der Dortmunder Mallinckrodtstraße zu einem Hausbrand gekommen. Foto: Markus Wüllner/news4

Dortmund: Brandursache noch unklar

Inzwischen ist der Einsatz abgeschlossen, die letzten Feuerwehr-Fahrzeuge sind abgerückt, der Stau löst sich auf.

Mehrere Bewohner sind im Anschluss von Einsatzkräften betreut worden. Wie es zu dem Brand gekommen ist, wird noch ermittelt.