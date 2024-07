Dortmund: XXL-Einkaufscenter öffnet seine Pforten – diese Läden ziehen ein

Wird das der neue Einkaufstempel im Ruhrgebiet? Centro Oberhausen, Limbecker Platz in Essen oder der Ruhrpark in Bochum – der Pott hat einige Shopping-Center zu bieten. Jetzt stößt ein neues dazu. Und zwar in Dortmund!

Seit Donnerstag (25. Juli) hat der neue Shopping-Tempel in Aplerbeck geöffnet. In der Schleefstraße gibt es bereits Läden wie Decathlon, Takko, Aldi oder Möbel Roller. Vor gut zwei Jahren gab es noch einen Real-Supermarkt. Der schloss aber wegen der Insolvenz im Jahr 2022. Als Ersatz eröffnete jetzt mit „Marktkauf“ ein neuer Supermarkt! Und das XXL-Einkaufszentrum in Dortmund hat es in sich…

Dortmund: XXL-Einkaufscenter öffnet seine Pforten

Denn der alte Real wurde umgebaut, bietet jetzt noch mehr Platz für noch mehr Geschäfte. Kunden können sich auf rund 30 verschiedene Läden freuen. So haben inzwischen die „Klassiker“ wie die Gemischtwarenläden Woolworth und Tedi sowie das Bekleidungsgeschäft Ernsting’s Family geöffnet.

Außerdem eröffnete eine Filiale des Fast-Food-Riesen McDonald’s und der Zoofachhandelskette Zoo & Co. Dazu kommt noch das Schuhhaus Hammerschmidt.

Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ verriet Center-Manager Andre Lückhoff, dass demnächst auch die Modekette Happy Size, eine Filiale der Drogeriemarktkette dm sowie eine Action-Filiale einziehen werden. Logisch also, dass das neue XXL-Center zum Kunden-Magneten werden könnte.