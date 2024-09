Dortmund: Messer-Alarm auf Stadtfest! Mann sorgt für Angst und Schrecken

Ein Mann mit Messer hat am Sonntag (8. September) für einen Großeinsatz der Polizei Dortmund gesorgt. Gleich mehrere Besucher des Stadtfestes Grevel alarmierten gegen 3.20 Uhr den Notruf.

Zuvor hatte ein junger Mann (26) sie auf dem Festplatz in Dortmund angesprochen. Der 26-Jährige war offenbar auf der Suche nach einem verlorenen Gegenstand – in der Hand hielt er ein Küchenmesser!

Dortmund: Polizei schnappt bewaffneten Mann

Die Polizei Dortmund zögerte keine Sekunde. Innerhalb kürzester Zeit wimmelte es auf dem Greveler Stadtfest von Einsatzkräften. Den verdächtigen Mann konnten die Beamten schnell ausmachen. Nach Angaben der Polizei war der 26-Jährige offensichtlich betrunken und hatte Drogen genommen.

Die Beamten nahmen dem jungen Mann das Messer ab und nahmen den Mann „zur Verhinderung weiterer Straftaten“ in Gewahrsam. Es werde nun geprüft, ob dem Mann grundsätzlich verboten werden kann, ein Messer mit sich zu führen.

Polizei Dortmund mit wichtigem Appell

Nach dem Messer-Anschlag von Solingen und einem Messer-Angriff im Bus auf dem Weg zum Siegener Stadtfest im August herrscht bei vielen Menschen große Verunsicherung auf öffentlichen Veranstaltungen. Vor allem der Anschlag in Solingen hat die Debatte um die Migrationspolitik, aber auch von Verschärfungen des Waffenrechts angeheizt (hier mehr Details >>>).

Auch Polizei ist nach den Vorfällen besonders sensibilisiert (mehr dazu hier >>>) und hat zuletzt vielerorts an den Sicherheitskonzepten vor öffentlichen Veranstaltungen gefeilt. Die Polizei Dortmund verspricht, dass man auch bei zukünftigen Veranstaltungen konsequent bei Straften einschreiten werde. „Wählen Sie daher bei verdächtigen Feststellungen den Notruf 110 – so wie die Zeugen in diesem Fall“, appellieren die Beamten.