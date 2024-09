NRW: Mann von mehreren Tätern sexuell missbraucht — Zeugen hörten nachts Schreie

Großeinsatz der Polizei in der Nacht zum Sonntag! In einem Gebäude einer früheren Brauerei in NRW soll es zu einer Gruppenvergewaltigung gekommen sein. Mehrere Täter – nach ersten Informationen sechs an der Zahl – haben demnach einen Mann vergewaltigt. Es gibt Hinweise darauf, dass die Tat einen brisanten Hintergrund haben könnte.

Der Vorfall hat sich kurz vor Mitternacht in Iserlohn (NRW) ereignet. Wie die Polizei Hagen und die Staatsanwaltschaft Hagen bestätigen, haben zwei Frauen am späten Samstagabend (7. September) gegen 23.30 Uhr aus einem Gebäude an der „Grüner Talstraße“ Schreie und Hilferufe gehört. Sie wählten den Notruf.

NRW: Mann offenbar gefesselt und vergewaltigt

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot nach Iserlohn (NRW) aus. Die Beamten fanden vor dem Gebäude einer früheren Brauerei („Iserlohner Pilsener“) einen verletzten 30-jährigen Mann. Wie der „Iserlohner Kreisanzeiger“ berichtet, sei er gefesselt gewesen und habe Anzeichen einer Misshandlung gezeigt. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

In Iserlohn (NRW) vor einer früheren Brauerei stehen Einsatzfahrzeuge der Polizei. Foto: Alex Talash

Umgehend begann die Fahndung nach den Tätern. Dabei kam auch ein Polizei-Hubschrauber zum Einsatz. Den Beamten gelang es schließlich, in einem angrenzenden Waldstück mehrere Tatverdächtige zu stellen. Die vier Männer im Alter von 24, 34, 42 und 46 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Ob sie in Untersuchungshaft kommen, ist noch unklar. Darüber muss ein Haftrichter entscheiden. Zwei weiteren Tatverdächtigen gelang nach ersten Informationen die Flucht.

Ein Sprecher der Polizei Hagen konnte auf Nachfrage von DER WESTEN am Montagmorgen noch nicht bestätigen, dass es weitere Tatverdächtige gegeben haben soll. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Es könne jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass die Vergewaltigung einen politischen Hintergrund hatte, erklärt die Polizei, ohne näher auf Einzelheiten einzugehen. Wie die „Bild“ berichtet, soll es sich bei dem Opfer um einen Flüchtling aus dem Iran handeln. Daher habe die Abteilung Staatsschutz der Polizei Hagen (NRW) die Ermittlungen übernommen.