Dortmund: Schreckliche Szenen! Maskierter Macheten-Mob schießt auf 19-Jährigen

In Dortmund kam es in der Nacht zu Samstag (17. Februar) zu einem brisanten Vorfall. Ein 19-Jähriger konnte dem Angriff fünf brutal vorgehender Maskierter nur knapp entkommen. Die Polizei ist derzeit noch dabei, die Geflüchteten zu fassen.

Es war zwar schon spät, aber dennoch entschied sich das 19 Jahre alte Opfer dazu mit seinem Pkw rechts ran zu fahren, um in einer Shisha-Bar Zigaretten zu kaufen. Dass ihm dies in nur wenige Minuten später zum Verhängnis werden würde, hatte zu diesem Zeitpunkt noch keiner gedacht. Nur wenige Augenblicke nachdem er ausgestiegen war, erblickte er hinter sich plötzlich einen Kleinwagen, wie die Polizei am Samstag berichtete. Plötzlich ging alles ganz schnell.

Dortmund: Die Ermittlungen dauern noch an

Aus dem heranfahrenden Kleinwagen seien fünf Maskierte ausgestiegen und ausgestattet mit Macheten und Schusswaffen auf ihn zugekommen. Der 19 Jährige fackelte nicht lange, machte kehrt und rannte davon. Zwar schaffte er es zunächst dem Macheten-Mob unversehrt zu entkommen, doch sein am Seitenrand geparkter Pkw kam weniger glimpflich davon.

Die Maskierten sind dem 19 Jahre alten Dortmunder zwar nicht hinterhergelaufen, haben sich jedoch stattdessen an seinem Wagen zu schaffen gemacht. Mit scharfer Munition schossen sie mehrfach auf das Auto ein. Die entsprechenden Einschusslöcher an dem Wagen lassen keinen Zweifel daran.

Wer die fünf Maskierten waren? Das ist bislang unklar. Die Polizei löste eine Fahndung aus, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, konnte die Maskierten zunächst aber nicht fassen. Auch welches Motiv zu dem Vorfall geführt hat ist noch völlig unklar. Die Ermittlungskommission hat inzwischen die Arbeit aufgenommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung zur Aufklärung um Hinweise und sucht nach möglichen Zeugen.