Dortmund: Schock für Jugendliche! Unbekannter will 13-Jährige plötzlich ins Gebüsch zerren

Dortmund. Schock in Dortmund! Eine 13-Jährige ist am Sonntagabend zu Fuß auf dem Muddepenningweg unterwegs.

Plötzlich versucht jemand, die Jugendliche aus Dortmund ins Gebüsch zu ziehen!

Schock für eine 13-Jährige aus Dortmund. Die Polizei fahndet nach einem Mann. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Political-Moments

Dortmund: 13-Jährige von unbekanntem Mann angegriffen!

Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr lief eine 13-Jährige auf dem Muddepenningweg. An der Ecke Hülsenbuschstraße tauchte plötzlich ein unbekannter Mann auf, packte sie am Arm und wollte sie in ein Gebüsch ziehen!

Fakten über die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

Doch die Jugendliche hatte ein Reizstoffsprühgerät dabei und benutzte es auch. Der Mann schrie und floh über den östlich verlaufenden Waldweg. Nun bittet die Polizei Dortmund mit folgenden Hinweisen um die Mithilfe bei der Suche nach dem Unbekannten:

Er ist etwa 1,85 Meter groß und zwischen 40 und 50 Jahre alt.

Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine weite Hose.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231-132-7441 zu melden. (lb)

