Bei Dortmund: Verheerender Unfall – im Auto des Verursachers findet die Polizei DAS

Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Schwerer Unfall bei Dortmund am Donnerstagabend (9. Juni).

Gegen 21.45 Uhr hielten zwei Autos an einer roten Ampel auf der Dortmunder Straße in Lünen an. Plötzlich rauschte von hinten ein BMW heran.

Mit hoher Geschwindigkeit raste das Fahrzeug in das Heck eines wartenden Suzukis. Nach Angaben der Polizei Dortmund haben sich vier Menschen verletzt - einer schwebt in Lebensgefahr.

Bei Dortmund: Schwerer Unfall – Mann reanimiert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki vor einen weiteren BMW geschoben. Dadurch wurde der Suzuki extrem verformt.

Der Fahrer (51) war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Danach sollen Rettungskräfte ihn nach Informationen von DER WESTEN reanimiert und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht haben.

Auf der Dortmunder Straße in Lünen hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Foto: VN24

Der Unfallverursacher (28) kam hingegen mit leichten Verletzungen davon. In seinem Auto machte die Polizei ein vielsagende Entdeckung.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Schwerer Verdacht gegen Mann aus Dortmund

So stießen die Einsatzkräfte im Fußraum des leicht verletzten Beifahrers (31) auf mehrere leere Bierflaschen.

Der 28-Jährige wird nun verdächtigt Alkohol und möglicherweise andere Drogen konsumiert zu haben. Dem Dortmunder wurden zwei Blutproben entnommen.

Das vierte Unfallopfer, ein 26-Jährige Lüner, erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.

Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an. (ak)