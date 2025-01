Dortmund: Es ist noch nicht offiziell – doch nun sind erste Infos durchgesickert

Die Stadt Dortmund bekommt einen komplett neuen Look – dieser wurde zwar noch nicht offiziell beschlossen, jedoch hat man jetzt einen ersten Einblick. Nach langen Befragungen und Beratungen wird das neue Logo der Stadt jetzt zum ersten Mal veröffentlicht.

Die Stadt Dortmund soll ein neues Logo bekommen, das bereits im Mai 2024 als Teil eines neuen Marketing-Konzepts für die Stadt beschlossen wurde. Damit aber auch alle Dortmunder mit dem neuen Logo zufrieden sind, wurden vor dem Entwurf zahlreiche Befragungen in der Stadt durchgeführt.

Dortmund: Geschichte und Moderne

Dabei war ein Wunsch besonders klar – die lange und beeindruckende Geschichte der Stadt Dortmund soll im Vordergrund stehen, weswegen der Adler aus dem Stadtwappen unbedingt vertreten sein soll. Viele Anwohner wünschten sich auch ein „modernes“ Logo mit einer „klaren Linie“, das außerdem „gut lesbar“ ist.

Auf der Basis dieser Befragungen hat ein Designbüro ein neues Logo für die Stadt Dortmund entworfen, wie „Ruhr Nachrichten“ berichtet. Es ist ein schlichtes Logo in Schwarz-Weiß, in dessen Mittelpunkt der Stadtadler und die zwei Buchstaben DO stehen. Als Erklärung heißt es, man wollte „Altbewährtes zu einem ikonografischen Zeichen für Dortmund“ machen.

Das neue Logo wird zwar erst offiziell am Dienstag (21. Januar) vorgestellt, aber wurde für eine Beratung bereits am 30. Januar als Entwurf veröffentlicht. Es soll das neue Erkennungszeichen der Stadt Dortmund sein und auf Briefköpfen, T-Shirts und städtischen Gebäuden zu sehen sein.

Stadt will neues Logo Schritt für Schritt einführen

Nach einer Beratung soll der Rat der Stadt Dortmund das neue Logo am 13. Februar beschließen, wie „Ruhr Nachrichten“ berichtet. Danach will man aber erst einmal langsam das neue Logo einführen und dieses Schritt für Schritt einführen. Es gibt sogar bereits einen „Implementierungsplan“.

Zunächst soll das neue Logo nur auf der Internetseite der Stadt Dortmund auftauchen, dann den Briefköpfen der Stadt und weiteren offiziellen Dokumenten. Bis das Logo überall umgesetzt wurde, wie auch Infotafeln, Werbeartikeln und Aufklebern, kann es laut dem Plan bis zum Jahr 2029 dauern.