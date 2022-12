Dortmund: Feuer-Drama am Konzerthaus – Tote Person in Wohnung gefunden

In Dortmund kam es zu einem schrecklichen Wohnungsbrand! Direkt am Konzerthaus brannte am Mittwochmittag (21. Dezember) plötzlich eine Dachgeschosswohnung in einem Haus mit mehreren Wohneinheiten. Feuerwehr und Polizei waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Ein Mensch verlor in den Flammen sein Leben. In der völlig verqualmten und stark ausgebrannten Wohnung fanden Feuerwehrtrupps unter schwerem Atemschutz schließlich die tote Person. Dichter Rauch drang aus dem Dachgeschoss des Hauses und stand über dem bekannten Dortmunder Brückstraßenviertel.

Mehr Themen:

Dortmund: Feuerwehr findet tote Person im Feuer

Um 12.36 Uhr ging der Notruf am Mittwoch bei der Feuerwehr Dortmund ein, wie ein Sprecher gegenüber DER WESTEN bestätigte. Weitere Details sind nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.