Dortmund: Feuer-Drama in der Nordstadt ++ Frau wird schwer verletzt aus Brandwohnung gerettet

Am Samstag (23. November) ging ein Notruf bei der Feuerwehr Dortmund ein. Der Grund: Ein Wohnungsbrand in der Nordstadt. Sechs Personen flüchteten aus dem Gebäude – eine Frau wurde unter schweren Verletzungen aus der Wohnung gerettet und ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand ereignete sich am Samstagvormittag gegen 10 Uhr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten sofort zur Brandwohnung in der Mallinckrodtstraße in der Dortmunder Nordstadt an. Sechs Personen waren bereits aus dem Mehrfamilienhaus geflüchtet – darunter ein Kind. Doch die Feuerwehr stellte schnell fest, dass sich noch eine Person in der Brandwohnung im Erdgeschoss befand.

Wohnungsbrand in Dortmund: Frau schwer verletzt

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr handelten sofort und suchten unter umluftunabhängigen Atemschutzmasken das brennende Haus nach der Frau ab, wie die Pressestelle der Feuerwehr Dortmund berichtet. Schließlich konnten die Einsatzkräfte die Frau bergen. Nach Angaben die DER WESTEN vorliegen, musste die bewusstlose Frau noch vor Ort reanimiert werden und schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Laut der Dortmunder Feuerwehr wurde die verletzte Frau mit einem Rettungswagen und einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Der Rettungsdienst betreute ebenfalls die sechs Personen, die aus dem Gebäude geflüchtet waren.

Wohnung unbewohnbar

Insgesamt waren die Feuerwehr Dortmund und der Rettungsdienst mit 17 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften am Brandort in der Nordstadt in Dortmund. Während des Einsatzes kam es zudem zu Verkehrsstörungen.

Die Kriminalpolizei hat die Suche nach der Brandursache bereits aufgenommen. Wie die Feuerwehr Dortmund berichtet, sind die Brandwohnung und die darüberliegende Wohnung aufgrund des Brandes und der damit verbundenen Ausbreitung des Feuers und Rauchs vorerst unbewohnbar.