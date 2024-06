Dortmund: Imbiss verschleudert Döner für nur einen Euro – Kunden wissen sofort Bescheid!

Beim Essen gehen Geld sparen? Inflation sei dank ist das heutzutage eher ein Ding der Unmöglichkeit geworden. In sämtlichen Restaurants und Imbissen wurde in den letzten Jahren ordentlich an der Preisschraube gedreht – zum großen Unmut der Kunden, die immer tiefer für ihre Lieblingsgerichte in die Tasche greifen müssen.

Selbst für einen Döner muss man mittlerweile einiges berappen. Ein gefülltes Fladenbrot unter sieben Euro zu ergattern grenzt selbst im Ruhrgebiet an eine Seltenheit. Doch ein Imbissbuden-Besitzer aus Dortmund lässt jetzt mal wieder Gnade mit seinen Kunden walten. Sein 1-Euro-Döner-Angebot ist allerdings nicht von Dauer.

Dortmund: Riesiger Andrang erwartet

Der Grund für das unschlagbare 1-Euro-Angebot in Dortmund: eine Neueröffnung. Denn am Mittwoch (5. Juni) öffnet „King Döner“ seine Türen für die Kundschaft. Und pünktlich zur Mittagszeit um 12 Uhr soll dann auch die 1-Euro-Aktion in den Laden locken. Wer eines der begehrten, günstigen Fladenbrote erhalten will, sollte also besser nicht lange fackeln.

Doch anders als die Konkurrenz lockt Laden-Besitzer Samet Işik nicht nur an einem, sondern an gleich drei Tagen nach der Eröffnung mit dem vergünstigten Döner, wissen die „Ruhrnachrichten“. Denn von Donnerstag (6. Juni) bis Samstag (8. Juni) soll das Kebap für den reduzierten Preis von 4,50 Euro angeboten werden.

„King Döner“ will mit günstigen Preisen punkten

Danach wird der Döner zum Standardpreis von 6 Euro angeboten – und das in den Varianten mit Kalb- oder Hähnchenfleisch. Im Ruhrgebiet kann sich dieser Preis auf jeden Fall sehen lassen und ist immer noch vergleichsweise günstig.

Und das Beste daran: „King Döner“ liefert seine Gerichte auch zu dir nach Hause – natürlich nur, wenn du auch in Dortmund wohnst. Neben Döner kannst du hier künftig auch Pizzen, Schnitzel und Pommes kaufen. Zu finden ist der neue Imbiss am Wickeder Hellweg 106.