Dortmund: Feuer in Mehrfamilienhaus! 7 Bewohner im Krankenhaus – darunter zwei Kinder

Feuer-Alarm in Dortmund! Am Montagabend (4. Juni) ging bei der Feuerwehr ein Notruf aus Wambel ein. Am Hellweg gab es eine beträchtliche Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Da nicht klar war, ob noch Personen im Haus waren und sich in einer gefährlichen Situation befinden könnten, zog die Feuerwehr sofort mit zwei Löschzügen und mehreren Rettungsfahrzeugen los.

Wie sich herausstellen sollte, befanden sich noch mehrere Bewohner im Gebäude. Die Feuerwehr legte sofort mit einer Rettungsaktion los und musste anschließend mehrere Personen ins Krankenhaus bringen, darunter auch zwei Kinder im Alter von sieben und dreizehn Jahren.

Dortmund: Mehrfamilienhaus in Brand

Als die Feuerwehrleute der Feuerwache 3 (Neuasseln) vor Ort eintrafen, bemerkten sie sofort, dass das Treppenhaus vollkommen verraucht war. Mehrere Bewohner hatten sich indes auf die Balkone gerettet, weil sie nicht mehr durch den Rauch hinausgelangen konnten. Die Prioritäten waren demnach klar: Ein Angriffstrupp sollte sich um die Bekämpfung des Brandes kümmern, ein anderer um die Rettung der Bewohner.

Die Einsatzkräfte brachten die Drehleiter in Stellung und holten die Schutzsuchenden einen nach dem anderen von den Balkonen herunter. Wieder sicher auf der Erde angelangt, sorgte sich sofort der Rettungsdienst um alle zehn.

Feuer und Rettungsaktion in Dortmund! Foto: Feuerwehr Dortmund

Dortmund: 7 Hausbewohner in Klinik

Das Feuer stellte allerdings kein großes Hindernis für die Feuerwehr dar, sie hatte es in Nullkommanichts unter Kontrolle. Danach musste noch das komplette Gebäude mithilfe eines Hochleistungslüfters von dem gefährlichen Rauch befreit werden. Die Polizei ermittelt nun die Ursache für den Brand.

Bei fünf der acht Erwachsenen sowie auch bei den beiden Kindern stellte sich jedoch bereits der Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation. Sie hatten offenbar zu viel von dem Rauch eingeatmet. Daher wurden sie mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser in der Umgebung gebracht. Insgesamt waren 52 Kräfte im Einsatz.