Dortmund: Eltern stinksauer! Schulbusse fallen aus – und das mit Absicht

Riesen-Wut in Dortmund!

Am Donnerstag (20. Oktober) ist die Buslinie 438 einfach komplett ausgefallen. Etliche Schulkinder standen in Hörde, Aplerbeck und Hacheney an den Haltestellen, kamen verspätet zum Unterricht.

Die Begründung der zuständigen DSW21 (Verkehrsabteilung der Dortmunder Stadtwerke) lässt Eltern vor Wut kochen – und Unbeteiligte fassungslos werden.

Dortmund: Kinder kommen wegen gestrichener Busfahren nicht zur Schule

Die Mutter eines betroffenen Fünftklässlers hat bei der DSW21 nachgefragt, warum der Bus nicht gekommen ist. Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ erzählt sie: „Es kann ja immer mal passieren, dass ein Bus unterwegs eine Panne hat oder im Stau steckt. Dafür hat man ja Verständnis.“

Doch dann kommt der Hammer: „Die gewünschte Fahrt musste leider entfallen, haben die mir geschrieben.“ Und zwar deshalb, weil es aufgrund von Urlaubszeit und Krankmeldungen zu Engpässen beim Personal kommen würde. Und es kommt noch „besser“: Das Unternehmen plant ab Montag (24. Oktober) weitere Anpassungen am Fahrplan. So fallen an den Wochenenden und nachts Fahrten aus.

Auch andere Buslinien in Dortmund einfach gestrichen

Dass aber eine Schulfahrt ersatzlos gestrichen worden ist, erschüttert die Mutter. Ihre Antwort an die DSW21: „Sie können doch nicht allen Ernstes bei Krankheitsausfällen Schulbusse ausfallen lassen – und das auch noch geplant. Da fällt mir ehrlich gesagt nichts mehr zu ein.“

Nicht nur die Buslinie 438 ist ausgefallen, auch die frühen Busse der 433 wurden ersatzlos gestrichen. Erst gegen 9 Uhr sind die Busse wieder planmäßig gefahren. Die meisten Fahrgäste, überwiegend Schüler, hatten keine Chance, mussten vom Sommerberg aus zu Fuß in Richtung Höchsten laufen. Erst dort konnten sie weiterfahren.

DSW21 reagiert mit Fahrplananpassung auf Krankenstand

Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ nimmt eine DWS21-Sprecherin Stellung, sie sagt: „Von 650 Busfahrern sind derzeit über 100 erkrankt. Trotz einer guten Reserve und des hohen Einsatzes aller Beteiligten ist das nicht mehr zu stemmen. Es entfallen kurzfristig Fahrten.“

Deshalb die Fahrplananpassung ab Montag, die Fahrten seien dann zumindest planbar. Na, ob das ein Trost ist…