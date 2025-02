Dortmund: Neues Café kurz vor Eröffnung – doch eines passt Anwohnern gar nicht! „Schade“

In der City von Dortmund ist vieles im Umschwung: Die einen Läden sind weg, dafür kommen neue wieder hinzu. Klar, dass die Anwohner neugierig sind, was hier passiert.

Ein echte Neuerung im Gastro-Bereich entsteht zwischen Kampstraße und Weddepoth. Dortmund erhält hier ein ganz besonderes Café. Doch bereits im Vorfeld gibt es Kritik. Nicht jeder ist von diesem Angebot begeistert.

Dortmund: Neues Café kommt – doch einige Anwohner meckern schon jetzt

Was soll es an einem neuen Café in Dortmund denn zu meckern geben, könnte man sich jetzt fragen. Doch man muss zugeben, dass dieses Konzept zumindest etwas ungewöhnlich ist. Im Eckbereich zwischen Kampstraße und Weddepoth soll tatsächlich eine Filiale der Restaurantkette „Katzentempel“ entstehen, wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten.

Das Franchise-Restaurant ist der perfekte Ort für alle Katzenliebhaber. Die Tiere sind hier nämlich die wahre Attraktion. Sie kommen aus dem Tierschutz, laufen im „Katzentempel“ frei herum und dürfen gestreichelt werden. Was für Katzen-Fans wie ein wahrgewordener Traum klingt, ist für andere eher ein Alptraum. Aber warum nur?

Es gibt viel Kritik, aber auch Freude

Die Gründe sind vielfältig. Auf ein Posting über den „Katzentempel“ auf der Facebookseite „Kulinarisches Dortmund“ wird zum Beispiel direkt mal über das Essen gemeckert: „Schade, nur vegan“. Ein anderes Thema scheint die Hygiene zu sein. Dazu heißt es unter anderem: „Ich sehe schon, wie die Gäste die Katzenhaare von ihren Tellern nehmen“, „Toll, das braucht doch kein Mensch. Ich find es bah! oder auch „Wenn Katzenhaare auf dem Kuchen sind, ist das noch vegan? Ich frage für einen Freund“.

Doch zum Glück gibt es neben der Kritik auch jede Menge Freude über das neue Café in Dortmund. Von „Das wird meine Kinder freuen“ bis hin zu „Top! Da gehe ich hin!“ ist alles dabei.