Katze in Dortmund ausgesetzt – unfassbar, wo sie eingepfercht ist! „Furchtbar“

Die Tierheime in NRW haben täglich alle Hände voll zu tun. Von misshandelten und beschlagnahmten Hunden bis hin zu aufgefundenen Kleintieren platzen die meisten Tierheime aus allen Nähten. Das Leid der Tiere ist oft unermesslich, was die vielen Mitarbeiter der Tierschutzvereine täglich mit eigenen Augen sehen müssen.

Eine solche Leidensgeschichte ereignete sich erst kürzlich in Dortmund. Diese Bilder machen sicherlich jeden Tierfreund betroffen. Auf Facebook veröffentlichte die Tierschutzorganisation „Arche 90“ Fotos einer Katze in Dortmund, die dort auf grausame Weise ausgesetzt wurde.

Katze in Dortmund: Viel zu enge Transportbox

Ein Spaziergänger in Dortmund kam an einem Spielplatz vorbei. Man kann einfach nicht glauben, was er dort vorfand. Eine kleine weiße Katze, in einer viel zu engen Transportbox, allein gelassen auf dem Spielplatz an der Erbpachtstraße in Dortmund-Aplerbeck. Die Bilder sind herzzerreißend: Ängstlich schaut die Kleine durch den durchsichtigen Deckel der winzigen Box.

Immerhin: Trotz des grausamen Aussetzens geht es der Samtpfote gut. „Ein Arche90-Einsatz-Team hat das Tier dann sofort zum Tierarzt gebracht. Der Allgemeinzustand der Katze ist so weit in Ordnung, allerdings müssen die Zähne saniert werden“, erklärt die Tierschutzorganisation. Die User sind über den Anblick entsetzt.

„Furchtbar“

Die Anteilnahme in den Kommentaren unter dem Beitrag ist enorm. „Furchtbar, wenn ich nur die Zeit hätte! Hoffe für die Maus auf ein liebes Zuhause“, kommentiert eine Userin. Ein anderer Tierfreund äußert eine traurige Befürchtung. War die Zahnsanierung für den ehemaligen Besitzer zu teuer? „Zahnsanierung kostet Geld. So hat man das Problem auch gelöst…“, vermutet er. Aber auch das ändert nichts an der Tatsache, wie die Katze ausgesetzt wurde. „Unverständlich, dass man nicht zumindest den Mut hat, ein Tier direkt persönlich zum Tierschutz zu bringen. Immer wieder Wahnsinn, dass Leute es übers Herz bringen, Tiere bei Wind und Wetter (und dann noch eng eingesperrt) auszusetzen“, bringt es ein User auf den Punkt.

In der Hoffnung, einen Hinweis auf den Menschen zu erhalten, der die Katze in Dortmund-Aplerbeck ausgesetzt ist, startet „Arche90“ einen Aufruf. „Wir suchen jetzt Hinweise auf die Personen, die das Tier auf dem Spielplatz zurückgelassen haben. Wenn Sie etwas Verdächtiges bemerkt haben, schreiben Sie bitte eine Mail an die Adresse info@arche90.de“, bitten sie die Community.