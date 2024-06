Dortmund: Fan-Zone evakuiert! Italien-Party plötzlich beendet

Völlige Ekstase bis zu akuter Verunsicherung – und das innerhalb weniger Momente. Die Fußball-Fans in der Fan-Zone am Friedensplatz in Dortmund erlebten am Montagabend (24. Juni) eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Hier wurde erst das Spiel zwischen Spanien und Albanien gezeigt, bevor nach Abpfiff die Italiener im anderen Spiel zuschlugen.

Gerade erst hatte Mattia Zaccagni mit einem Traumtor in der achten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich gegen Kroatien erzielt, da wurde der italienische Jubel auch schon im Keim erstickt. Denn die Fan-Zone in Dortmund musste plötzlich evakuiert werden.

Dortmund: Fan-Zone evakuiert – Feuerwehr rückt an

Hintergrund der Räumung: Ein Einsatz der Feuerwehr Dortmund. Nach Informationen von DER WESTEN hatte die Brandmeldeanlage im angrenzenden Rathaus ausgelöst. Hier befinden sich derzeit zahlreiche Organisationsbüros der EM 2024.

Damit die Feuerwehr Dortmund in einem möglichen Ernstfall genügend Platz hat, musste der Friedensplatz sicherheitshalber vollständig geräumt werden. Zum Glück handelte es sich allerdings nur um einen Fehlalarm. Dem Public Viewing am Dienstag in der Dortmunder Fan-Zone steht daher nichts im Wege.

Feuerwehr-Einsatz in der Fan-Zone in Dortmund. Foto: Wickern / News4 Video-Line TV

Diese Spiele stehen am Dienstag auf der Agenda:

Frankreich – Polen (18 Uhr)

Niederlande – Österreich (18 Uhr)

Dänemark – Serbien (21 Uhr)

England – Slowenien (21 Uhr)

Kroatien muss zittern

Die italienischen Fans ließen sich die Stimmung von dem plötzlichen Feuerwehr-Einsatz beim Fan-Fest nicht verderben. Kein Wunder – ihr Team hat sich mit dem Last-Minute-Tor als Zweiter der Gruppe B für das Achtelfinale qualifiziert. Dementsprechend feierten zahlreiche Italiener den Einzug in die K.o.-Phase mit einem Autokorso auf dem Dortmunder Ring. Genauso in vielen anderen Ruhrgebietsstädten.

Für Kroatien dagegen dürfte es richtig eng werden. Mit nur zwei Punkten aus drei Spielen ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es für eine Platzierung unter den vier besten Gruppendritten bei dieser EM reicht. Klarheit haben seit Dienstag auch die Albaner. Durch die 0:1-Niederlage gegen Spanien ist das Team ausgeschieden, kann sich aber nach drei starken Auftritten in der wohl schwersten EM-Gruppe mit erhobenem Haupt aus dieser EM verabschieden.