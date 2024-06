Dortmund: Albaner zieht Vergleich mit Düsseldorf – er hat nur eine Frage

Dortmund ist seit jeher eine absolute Fußballstadt. Das liegt vor allem an Borussia Dortmund, die seit Jahrzehnten ihre Heimspiele im Signal-Iduna-Park austrägt und große Erfolge feiern konnte.

Auch wegen des beliebten Stadions bekommt Dortmund immer wieder den Zuschlag für WM- beziehungsweise EM-Spiele. Dieser Umstand hat auch dieses Mal viele Albaner in die Fußballstadt gelockt, die in Dortmund mit ansehen mussten, wie ihre Mannschaft ihr erstes Gruppespiel gegen Italien mit 1:2 verloren hat. Das dritte und entscheidende Gruppenspiel trägt Albanien gegen Spanien in Düsseldorf aus. Da dürfte die Stimmung wohl besonders hitzig gewesen sein? DER WESTEN war vor Ort und hat Überraschendes heraus gefunden.

Dortmund: Albaner überrascht mit Aussage

Bereits um 12.30 Uhr an diesem Montag (24. Juni) füllt sich die Düsseldorfer Innenstadt mit Menschen, die ein rotes Trikot mit einem schwarzen Adler darauf tragen. Die Albaner machten sich bereit für das vielleicht letzte Spiel ihrer Mannschaft bei der EM 2024. Der Gegner an diesem Tag, Spanien, muss geschlagen werden. Am besten hoch und dann braucht man auch noch Schützenhilfe, damit es für Albanien noch ins Achtelfinale geht. Kein leichtes Unterfangen.

Trotzdem merkt man den Albaner in der Stadt die pure Lebensfreude und eine große Lust auf Fußball an. DER WERSTEN unterhielt sich mitten auf der Königsallee mit vier albanischen Fans, die vor allem ein paar Worte für Dortmund übrig hatten und einen ersten Vergleich mit Düsseldorf zogen. „In Dortmund war eine wirklich schöne Atmosphäre für unsere Fangruppe. Dortmund war einfach sehr, sehr schön. Vor allem die Leute haben uns gut gefallen und die waren auch sehr zufrieden mit uns“, so ein albanischer Fan. Trotz der guten Stimmung in Düsseldorf scheint er unsicher: „Hier in Düsseldorf wissen wir es noch nicht so genau.“

Albanien-Fan schwärmt von Dortmund

Über Dortmund hat der Fan dagegen immer noch mehr zu sagen. „Es war einfach eine super Atmosphäre. Für die albanischen Fans war Dortmund sogar schöner als Hamburg. Aber sportlich war das leider anders“, so der Fan gegenüber DER WESTEN.

Dass das Spiel gegen Spanien das Schwerste wird, das ist den Albaner bewusst. Aber die albanischen Fans sind einfach nur stolz auf ihre Mannschaft. „Unsere Mannschaft ist mehr als einfach nur eine Mannschaft. Wir verdienen es einfach zu gewinnen, weil wir so eine tolle Atmosphäre in Europa verbreitet haben. Wir wollen einfach noch nicht nach Hause fahren und noch andere Städte sehen und Menschen kennenlernen“, stellt der EM-Zuschauer klar.