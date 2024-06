Dortmund: BVB-Legende verkauft ihr Haus – aus einem bewegenden Grund

Eine Profi-Karriere bei Borussia Dortmund, Titel mit Verein und Nationalmannschaft geholt, 2014 Weltmeister geworden – nach einer solchen sportlichen Laufbahn hat man wahrscheinlich finanziell ausgesorgt und kann ein entspanntes Luxus-Leben genießen, oder? So stellen es sich die meisten wohl vor.

So sah es auch zunächst bei BVB-Legende Kevin Großkreutz aus. Doch manchmal gibt es auch Momente, in denen es einen zurück zu seinen Wurzeln zieht. Und so ist es dieser Tage auch bei Kevin Großkreutz.

Dortmund: Ex-BVB-Star will Villa verkaufen

Der gebürtige Dortmunder wechselte 2009 als 21-Jähriger zum BVB – und wurde als Rechtsverteidiger unter Jürgen Klopp schnell zum Publikumsliebling. In sechs Jahren in Schwarz-Gelb wurde Großkreutz zweimal Deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger, gewann zweimal den Supercup und gehörte zum DFB-Kader beim WM-Triumph 2014 in Brasilien. 236 Spiele bestritt er für Borussia Dortmund – seine Bilanz: 27 Tore, 37 Vorlagen.

Kevin Großkreutz spielte sechs Jahre lang beim BVB. Foto: IMAGO/Nordphoto

Privat lief es für den 35-Jährigen zuletzt eher weniger rosig. Großkreutz ließ sich von seiner Frau scheiden, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Nach dem Auszug seiner Familie blieb der Ex-BVB-Star alleine in der 325 Quadratmeter großen Villa zurück – und hat nun beschlossen, dass ihm das Drei-Etagen-Anwesen als alleiniger Bewohner einfach zu groß sei. Im Gespräch mit DER WESTEN verrät Immobilienmakler Marvin Mikosch den bewegenden Grund für den Verkauf. Großkreutz wolle noch im Sommer zurück in sein Elternhaus und damit neben seine Mutter ziehen.

Wer übernimmt die Großkreutz-Villa?

Die „Ruhrnachrichten“ haben die Immobilie auf dem Herdecker Ahlenberg – wo bereits Ex-Dortmuner wie Jude Bellingham (jetzt bei Real Madrid) oder Erling Haaland (jetzt bei Manchester City) während ihrer schwarz-gelben Zeit wohnten – besichtigt.

Großkreutz ließ die Villa einst nach seinen eigenen Vorstellungen bauen, konnte aus dem Schlafzimmerfenster sogar bis zum Signal Iduna Park blicken. Vier Bäder, Fußbodenheizung, Designerküche, Wellness-Bereich inklusive Sauna und Whirlpool – der Ex-BVB-Star hat an nichts gespart. „Ein super Zukunftshaus“, fügt Mikosch gegenüber DER WESTEN hinzu und verweist unter anderem auf Erdwärme als Energiequelle.

Mikosch baut bei der Suche nach Interessenten auf den ein oder anderen möglichen BVB-Transfer in diesem Sommer. Nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die Großkreutz-Villa erst ab einem siebenstelligen Betrag zu haben ist. Es gebe aber auch schon Interessenten aus der Nachbarschaft…