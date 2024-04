Dortmund: Neuer Laden in der City – Saturn muss schlucken

Alle Dortmunder und die Menschen aus der Umgebung können sich in Zukunft über eine weitere Einkaufsmöglichkeit in der Dortmunder Innenstadt freuen. Wer sich höchstwahrscheinlich nicht freuen wird, sind Saturn und MediaMarkt.

Denn der neue Laden in der Dortmunder City spricht ein ähnliches Kundensegment an. Es handelt sich nämlich um den Online-Elektronikhändler Coolblue.

Dortmund: Hier eröffnet der neue Store

Der Online-Elektronikhändler Coolblue eröffnet Ende Oktober 2024 seinen ersten Store in Dortmund. Direkt in der Innenstadt am Ostenhellweg 35. Damit eröffnet der Konkurrent von Saturn und MediaMarkt bereits den zweiten Laden im Ruhrgebiet. Einen weiteren Standort von Coolblue gibt es in Essen, außerdem einen Laden in Düsseldorf.

+++ Dortmund: Anwohner auf 180 – „Stadt sucht hier nur Ausreden“ +++

Am Ostenhellweg 35 in Dortmund wird Kunden eine umfangreiche Auswahl an Elektronikprodukten auf über 1.400 Quadratmetern Fläche geboten. Auf zwei Etagen soll es dabei acht verschiedene Produktbereiche geben. Darunter Fernseher, Smartphones, Laptops, Gaming, Audio, Waschen & Trocknen, Haushalt und Küche.

Dortmund: Damit will Coolblue begeistern

Kunden werden informative Beratungswände und die Integration der Website sowie der Coolblue-App mit ihren digitalen Funktionen als zusätzliche Unterstützung beim Einkauf angeboten. Interessierte können beispielsweise Produkte mithilfe der QR-Codes neben den Artikeln einfach und schnell vergleichen, indem sie sie scannen. Außerdem besteht die Möglichkeit, online bestellte Artikel per Click & Collect sofort im Geschäft abzuholen.

Mehr News:

„Wir freuen uns, mit einer tollen Location im Herzen von Dortmund einen weiteren Store im Ruhrgebiet zu eröffnen. Vor allem, weil wir bereits online und in unserem Essener Store zahlreiche Dortmunderinnen und Dortmunder zu unseren treuen Kunden zählen dürfen, ist es uns sehr wichtig, nun auch direkt vor Ort für sie da zu sein. Mit unserem Store-Konzept haben wir die Möglichkeit, ein einzigartiges Einkaufserlebnis mit persönlicher Beratung und vielen Produkten zum Anfassen zu bieten“, sagt Bart van der Vis, Director Coolblue Germany.