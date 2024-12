Dortmund: Massenansturm! Stadt im Chaos versunken

Das Jahr 2024 befindet sich auf den letzten Metern. Es ist also an der Zeit, auf die Highlights des Jahres zu schauen. Viele davon haben sich bei der Fußball-EM im Sommer zugetragen.

Besonders Dortmund ist immer wieder Schauplatz denkwürdiger Ereignisse geworden. Sei es das Unwetter beim Achtelfinal-Duell zwischen Deutschland und Dänemark, das zu einer langen Unterbrechung geführt hatte (alles dazu hier >>>) oder die Stimmung rund um das Wahnsinns-Spiel zwischen der Türkei und Georgien (mehr hier >>>). Doch vor allem die Szenen rund um ein anderes Duell dürften die Menschen in Dortmund wohl nie vergessen.

Dortmund erlebt regelrechte Invasion

Die Rede ist von der Oranje-Invasion zum Halbfinal-Kracher zwischen England und den Niederlanden. Während die Engländer vor allem durch ihre Abneigung gegenüber Gelsenkirchen aufgefallen waren, hatten die holländischen Fans bei den vorangegangenen Spielen für unnachahmliche Stimmung bei der EM in Deutschland gesorgt.

++ Gelsenkirchen ein „Drecksloch“? England-Fan rudert zurück – jetzt geht er auf Köln los ++

Beim letzten Auftritt der Elftal in Dortmund sollten die niederländischen Fans die Dortmunder Innenstadt förmlich überrollen. Während sich nur vereinzelt ein paar englische Fans außerhalb des Stadions aufhielten, war die komplette Stadt in Orange gehüllt. Am Ende nahmen mehr als 100.000 Oranje-Fans am Fanmarsch zum Stadion teil. Die Bilder waren gewaltig:

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Oranje-Seitenhieb gegen Deutschland

Einen kleinen Seitenhieb gegen die DFB-Fans konnten sich die Niederländer dabei nicht verkneifen. „Schade Deutschland, alles ist vorbei“, hallte es durch ganz Dortmund, als der Oranje-Marsch Richtung Stadion begann. Doch das nahmen die heimischen Fußball-Fans den Nachbarn nicht krumm, zumal hierzulande in der Vergangenheit der Song „Ohne Holland fahr’n wir zur WM“ zum Hit geworden war.

Mehr Themen:

Ein bisschen Frotzelei unter Nachbarn gehört ja auch dazu. „Nehmen wir hin und schmunzeln. Danke für eure geile Stimmung bei den Partys“, äußerte sich ein Leser von DER WESTEN stellvertretend für viele. Zu einem Einzug ins Finale sollte der überwältigende Support allerdings nicht führen. Denn die Engländer zeigten in Dortmund ihre beste Leistung bei der EM 2024 und gewannen am Ende verdient mit 2:1. Im Finale scheiterten die Three Lions dann an Deutschland-Bezwinger Spanien.