Dortmund: Unwetter flutet Westfalenstadion – doch die Welt schaut nur auf IHN! „Deutsche Technologie“

Es war bislang DAS Spiel dieser EM – doch bevor sich die Türkei und Georgien (3:1) ein packendes Duell lieferten, waren die Augen auf andere Dinge gerichtet. Durch das Unwetter und die schier endlosen Regenmassen in Dortmund war die Begegnung zeitweise sogar von einer Verzögerung bedroht. Manche Experten hielten es sogar für denkbar, dass die Partie in Dortmund komplett abgesagt würde.

Es kam anders. Doch was viele nicht mitbekamen: Vor Anpfiff gaben Stadionmitarbeiter alles, um das Wasser auf und neben dem Platz umzuleiten. Auf X kursiert ein Video, indem ziemlich kuriose Szenen aus Dortmund zu sehen sind. Und die dafür sorgen, dass ausländische Fans über Deutschland lachen…

Dortmund: Unwetter flutet Stadion – doch die Welt schaut nur auf IHN!

Dass das Wetter vor dem Wahnsinnsspiel zwischen Türken und Georgiern so eskaliert, kam für viele trotz Warnung überraschend. Es schauerte nicht nur – es regnete so stark, dass selbst das Public Viewing in der Pottstadt abgesagt wurde (hier mehr). Der eigentliche Kampf fand dann aber noch vor dem Spiel am frühen Abend statt: Stadionmitarbeiter versuchten eilig, die Wassermassen vom Spielfeld „wegzuwischen“.

Ein Video zeigt, wie mindestens drei Männer fleißig das Wasser in Richtung eines Gullys schieben. Unfreiwillig lustig wird dann ein vierter Mann mit Glatze: In seiner Eile versucht er erstmal, das Wasser mit seinem Bein zu bändigen. Als das augenscheinlich nicht klappt, greift er zum „letzten Mittel“: eine Holzlatte, mit der er dann das Wasser „wegstößt“ – so, als ob er rudern würde!

„Deutsche Technologie“

Bei aller vergebener Liebesmüh sorgen diese Szenen für lustige Kommentare unter den Usern. Hier einige ausgewählte Sätze zum Geschehen:

„Besessen von diesem Typen, der vorbeikommt und versucht zu helfen, indem er mit dem Fuß ins Wasser tritt…“

„Das Treten des Wassers ist ja noch okay. Aber dann kommt er mit dem Holzbrett…“

„So einen Typen haben wir doch alle in jedem Gruppenprojekt.“

„Das nennt man wohl ‚deutsche Technologie‘!“

„Gut, dass er geholfen hat. Alles hätte in dieser Situation geholfen…“

Bleibt zu hoffen, dass die nächsten Spiele in Dortmund nicht von diesen Wassermassen gestört werden – und dass die Mitarbeiter einen ruhigeren Arbeitstag haben…