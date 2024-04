Dortmund: Feuer-Drama an Brücke! Bahnpendler brauchen starke Nerven!

Im Norden der Dortmunder Innenstadt ist unter einer Brücke am Montagabend (29. April) ein Feuer ausgebrochen – mit schweren Folgen! Nicht nur Bahn-Pendler haben unweit des Borsigplatzes jetzt schlechte Karten.

Auch für Auto- und Lkw-Fahrer geht an den Straßen Gronaustraße, Oestermaersch, Jägerstraße und Weinburgerstraße in Dortmund derzeit nichts. Die Löscharbeiten dauern an. Noch ist unklar, wie es um die Statik der Brücke steht.

Dortmund: DIESE Linien sind betroffen

Seit etwa anderthalb Stunden ist die Feuerwehr bereits im Dortmunder Norden bereits im Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Regionalbahnstrecke unweit des Borsigplatzes vorübergehend gesperrt werden. Denn diese verläuft ausgerechnet über die verrauchte Brücke.

Feuer-Drama in Dortmund löst Bahnchaos aus! Foto: Mauermann / news 4 Video-Line TV

Pendler im Raum Dortmund haben jetzt unter Umständen schlechte Karten, wenn ihr Zug oder ihre U-Bahn die betroffene Brücke passieren muss. Im Regionalbahnverkehr kommt es aktuell auf der Strecke über Dortmund-Derne nach Lünen zu großen Behinderungen. *So fallen der RB50 und FB51 Richtung Münster mit Halt unter anderem in Kirchderne, Derne und Lünen derzeit aus. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auch bei der U-Bahn-Linie U44 geht rund um den Borsigplatz aktuell nichts.

Ist die Brücke nun einsturzgefährdet?

Der Einsatz soll voraussichtlich noch etwa bis 21.45 Uhr andauern. Dann sollen der Auto- und Regionalbahnverkehr in Dortmund wieder aufgenommen werden können. Doch noch besteht laut Informationen, die DER WESTEN vorliegen, keine vollständige Entwarnung.

Zunächst soll ein Statiker des Technischen Hilfswerks (THW) nämlich prüfen, ob die Brücke durch den Brand oder die heiße Rauchentwicklung so stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass ihre Stabilität beeinträchtigt wird. Demnach wäre sie eventuell sogar einsturzgefährdet.