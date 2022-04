Dortmund: Inflation zwingt Großkreutz-Kneipe zu einem großen Schritt – „Restaurantbesuch wird immer mehr zum Luxus!“

So entsteht Pottkorn, das edle Popcorn aus dem Pott

Die Preise für viele Lebensmittel steigen und steigen. Das trifft auch die Gastronomie in Dortmund.

Die Kultkneipe von Fußballer Kevin Großkreutz macht deswegen jetzt eine enttäuschende Ansage. Wer in Dortmund nun essen gehen will, muss sich gefasst machen.

Dortmund: Großkreutz-Kneipe leidet unter steigenden Preisen

Das Kultlokal "Mit Schmackes" leidet besonders unter steigenden Preisen. Jetzt geht es einen drastischen Schritt. (Archivbild) Foto: Oliver Schaper

Durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg steigen die Lebensmittelpreise momentan, die hohe Inflation macht das nicht besser. Keine guten Aussichten für die Gastronomie – das merkt auch das Kult-Lokal „Mit Schmackes“ in Dortmund. Das Keipenrestaurant, mitgegründet von Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz, geht nun einen drastischen Schritt.

Auf Facebook verkündet das Lokal schlechte Neuigkeiten. Wer künftig dort speisen will, muss tiefer in die Tasche greifen. Einige Gerichte werden nämlich um fünf bis acht Prozent teurer.

„Mit Schmackes“ hat in der letzten Zeit viel an der Karte herumgebastelt. Zusätzlich zu den teureren Gerichten fliegen andere auch einfach von der Karte. Dass Portionen verkleinert, der Beilagensalat gestrichen oder die Dips extra bepreist werden, wurde überlegt, am Ende aber abgelehnt.

Dortmund Kult-Lokal versinkt in Kosten – doch bedankt sich

Nicht nur die Kosten für Lebensmittel steigen. „Mit Schmackes“ versinkt zudem in steigenden Gas-, Liefer- und Personalkosten. „Der Restaurantbesuch wird immer mehr zum Luxus!“, kommentier das Lokal seine aktuelle Situation.

