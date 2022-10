Dortmund: Hubschrauber-Einsatz! Polizei eilt mit Großaufgebot in Wohngebiet

Großer Einsatz am Mittwochnachmittag (26. Oktober) in Dortmund-Sölderholz. Dort ist nach Informationen von DER WESTEN in einem dünnbesiedelten Wohngebiet mindestens eine Person verletzt worden. Was genau vorgefallen ist, ist noch unklar.

Fest steht: Ein Hubschrauber, mehrere Streifenwagen und der Rettungsdienst eilten nach einem Notruf zu einem Wohnhaus, das nur über einen langen Privatweg zu erreichen ist. Das mutmaßliche Opfer wurde mit dem Rettungswagen abtransportiert. Die Polizei Dortmund bestätigte zwar den Einsatz gegenüber DER WESTEN, hüllte sich aber bei Detailfragen in Schweigen.

Dortmund: Hubschrauber landet in Wohngebiet

Die Beamten verwiesen auf die Staatsanwaltschaft Dortmund, die den Fall sofort übernommen hat. Ein Zeichen dafür, dass sich am Mittwochnachmittag ein Kapitalverbrechen in Dortmund-Sölderholz zugetragen haben dürfte.

Die Staatsanwaltschaft war am Mittwoch nicht mehr zu erreichen. Mehr Informationen zum Einsatz in dem Wohngebiet sind daher erst im Verlauf des Donnerstags zu erwarten.