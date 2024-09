Holiday On Ice kommt nach Dortmund – mit DIESEM Superstar

Der Sommer war dieses Jahr gefühlt recht schnell vorbei, nun sind wir schon mitten im Herbst. Die Winterzeit steht also bereits vor der Tür. Und wer denkt da nicht an traumhafte Schneelandschaften und Eislaufspaß mit Freunde. Wer Letzteres mag, dem gefällt wahrscheinlich auch die Show „Holiday On Ice“. Diese gastiert vom 17. bis 19 Januar 2025 in Dortmund.

Und das sind noch nicht alle guten Nachrichten. Denn ein echter Superstar ist in Dortmund mit dabei.

Holiday On Ice in Dortmund – Fans freuen sich auf DIESEN Superstar

Bereits ab November 2024 tourt die Show „Holiday On Ice“ durch 22 deutsche Städte und verspricht „ein einzigartiges Erlebnis, das die pulsierende Energie der Großstadt auf das Eis bringt“. Mit der Produktion „Horizons“ und unter dem Motto „Feel the City Beat“ gehts für die Zuschauer in eine urbane Welt voller Magie. Die Akrobatik verspricht atemberaubend und die Technik innovativ zu sein.

Vom 17. bis zum 19. Januar 2025 macht die Show dann Halt in Dortmund. Bei der Premiere in der Westfalenhalle wird zudem ein echter Superstar auf der Bühne erwartet. Denn hier wird niemand Geringeres als Sänger und Entertainer Sasha live auftreten und „Holiday On Ice“ durch „seine musikalische Performance begeistern“.

Sasha singt seine größten Hits

Zur Premiere in Dortmund, also am 17. Januar 2025, wird Sasha die Eis-Bühne rocken. Er wird seine bekanntesten Hits singen und so eine Verbindung zwischen Musik und Eiskunstlauf schaffen.

Und dass er gerade in Dortmund bei „Holiday On Ice“ auftritt, ist kein Wunder. Denn das ist für ihn ein echtes Heimspiel. Geboren wurde Sasha in Soest, also ganz in der Nähe. Daher kann man ihm seine Verbundenheit zu Dortmund beziehungsweise dem Ruhrgebiet nicht absprechen. Der Ticketvorverkauf für die Show läuft bereits, Fans sollten also schnell sein.