Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Dortmund: Todes-Drama in Hörde! Mann ruft Polizei und springt aus Fenster – wenig später stirbt auch seine Frau

Schreckliches Familien-Drama in Dortmund!

Dort ist es am Samstagmorgen (11. Juni) im Stadtteil Hörde im Süden der Stadt zu einem Tötungsdelikt gekommen. Zunächst rief ein 56-Jähriger die Polizei. Er bat die Beamten, sie mögen schnellstmöglich zu seiner Wohnung kommen.

Dortmund: Mann ruft Polizei und springt aus Fenster

Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, öffnete der Mann den Beamten zunächst die Haustür. Während die Polizisten die Treppen zu seiner Wohnung hinaufgingen, stürzte der Mann sich aus einem Fenster und verstarb noch vor Ort.

Die Beamten betraten anschließend die Wohnung und fanden dort die Ehefrau schwer verletzt im Schlafzimmer. Die 42-Jährige wurde sofort ärztlich behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie wenige Stunden später an ihren schweren Verletzungen.

Wie die Polizei Dortmund mitteilt, litt der 56-Jährige in jüngerer Vergangenheit unter massiven psychischen Problemen. Eine Mordkommission ermittelt nun in dem Fall.

In Dortmund ereignete sich ein besonders schlimmes Familien-Drama. Die gesprühten Umrisse des vermutlich Gesprungenen waren noch am Nachmittag erkennbar. Foto: News4 / Markus Wüllner

+++ Dortmund: 22-Jähriger fährt Sprinter zu Schrott! Was die Polizei im Wagen findet, kann ihm noch zum Verhängnis werden +++

Dortmund: Großbrand! Feuerwehr muss nackten Mann von Dach retten

Die Dortmunder Feuerwehr hatte derweil in der östlichen Stadtmitte alle Hände voll zu tun. Dort war am Freitag (10. Juni) in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen.

----------------------

News aus Dortmund:

----------------------

Der Bewohner der Dachgeschosswohnung hatte offenbar nur eine Möglichkeit sich zu retten: Er musste aufs Dach steigen. Das Brisante: Er war dabei nackt. Augenzeugen berichteten, dass der Mann sich sogar an die Dachrinne hängen musste.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann zunächst mit einer Drehleiter retten und anschließend den Brand löschen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst unklar. Dem Mann ging es nach seiner Rettung gut. Anwohner berichteten, er hätte wegen der kuriosen Situation sogar lachen müssen. Dennoch wurde er sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht, wo Ärzte ihn wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung untersuchten. (dhe)

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.