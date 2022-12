Dortmund: Mann spricht Teenager am Bahnhof an – und macht ihnen ein ekelhaftes Angebot

Widerlicher Vorfall in Dortmund! Ein Mann belästigte am vergangenen Sonntagabend (18. Dezember) am Hauptbahnhof drei junge Männer sexuell. Dabei machte er ihnen ein unmoralisches Angebot.

Die drei Jugendlichen sprachen gegen 20.50 Uhr eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Dortmund an. Sie erzählten, dass sie von einem Mann auf dem Vorplatz sexuell belästigt wurden. Der unbekannte Mann hatte sie mehrfach dazu aufgefordert, seinen Penis in den Mund zu nehmen.

Dortmund: Mann sprach bereits andere Passanten an

Der Täter befand sich in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen 3 bis 5 und sprach grade mit Mitarbeitern der Deutschen Bahn, als die Beamten ihn antrafen. Die drei Jugendlichen (15, 15, und 14) berichteten davon, dass der Mann ihnen unsittliche Angebote unterbreitete. Zudem bot er ihnen Geld für mögliche unmoralische Dienstleistungen.

Die drei Jugendlichen lehnten mehrfach ab, forderten den Mann dazu auf, abzuhauen. Ein weiterer Reisender kam nach dem Vorfall auf die Jungs aus Lüdinghausen und Lünen zu. Er gab an, dass der Mann zuvor auch in der Innenstadt mehrere Passanten ansprach. Anschließend gingen die Betroffenen im Hauptbahnhof auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn zu und baten diese um Hilfe. Die DB-Angestellten hielten den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Dortmund: Gelsenkirchener war betrunken

Ein freiwilliger Alkoholtest ergab: Der Gelsenkirchener hatte 1,3 Promille intus. Die Bundespolizisten wiesen ihn auf die möglichen Konsequenzen seines Verhaltens hin. Anschließend wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung gegen den Mann eingeleitet.