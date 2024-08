Dortmund: Unwetter-Alarm! Gourmedo-Veranstalter treffen bittere Entscheidung

Die Cranger Kirmes ist nicht das einzige Groß-Event im Ruhrgebiet, dem das Wetter die Eröffnung verhagelt (>>> hier mehr dazu) hat. Während in Herne-Crange der Rummel zwar unter dem Regen litt, aber dennoch geöffnet blieb, kam es in Dortmund zu einer drastischen Entscheidung.

+++ Zoo Dortmund: Blick ins Gehege bringt alles ans Licht – Pfleger trauen ihren Augen kaum! +++

Das Gastro-Festival „Gourmedo“ hatte am Donnerstagmittag (1. August) kaum eröffnet, da rollte eine mächtige Gewitter-Walze heran. Ursprünglich war geplant, dass Tausende Gäste bis Mitternacht einen gleichermaßen leckeren wie unterhaltsamen Abend verleben sollten. Doch dann: Abbruch!

Dortmund: Sorge vor dem nächsten Unwetter

Zwar war auf dem Wetter-Radar gegen 22 Uhr zu sehen, dass die Gewitter-Walze peu à peu in Richtung Hamm, Soest und Ostwestfalen wanderte. Und es gab auch keine erneute Warnung des Deutschen Wetterdienstes für Dortmund. Dennoch ließ die Sorge, dass ein weiteres Unwetter aufziehen könnte, die „Gourmedo“-Macher nicht los.

+++ Dortmund: XXL-Einkaufscenter öffnet seine Pforten – diese Läden ziehen ein +++



Um 21.30 Uhr trafen sie die bittere Entscheidung: Die Veranstaltung wurde beendet, die Besucher mussten gehen. Entsprechende Lautsprecher-Durchsagen informierten über den Abbruch. Zumindest das Gastro-Personal dürfte die Entscheidung begrüßt haben. Nach dem stundenlangen Regen über Dortmund waren viele Mitarbeiter trotz Wetterschutzkleidung ziemlich durchnässt.

Vier Sterne-Köche verwöhnen die Gäste

Für Freitag und das Wochenende sieht die Wetter-Prognose allerdings deutlich besser aus. So könnte das Debakel vom Eröffnungstag schnell vergessen sein. Noch bis zum 4. August präsentiert sich der Friedensplatz in Dortmund als riesiges Freiluft-Restaurant. Gastronomen aus Dortmund und der Region verwöhnen die Gäste mit Essen und Trinken.

Mehr News:

Und der Begriff „verwöhnen“ ist nicht zu hoch gegriffen. Immerhin geben sich vier Sterne-Köche aus NRW beim Gourmedo-Festival in Dortmund die Ehre: Den Auftakt am Donnerstag machte Anthony Sarpong. An den weiteren Tagen folgen Marcel Kokot, Eric Werner und Laurin Kux.