Borussia Dortmund: Nach prominentem Abgang – BVB-Bosse treffen Entscheidung

Borussia Dortmund steht vor einem richtungsweisenden Transfersommer. Im Fokus der BVB-Verantwortlichen steht derzeit vor allem Jobe Bellingham. Sebastian Kehl und Co. arbeiten intensiv an einer Verpflichtung des Youngsters (hier mehr dazu).

Parallel dazu hat die Dortmunder Chefetage jetzt eine weitere wichtige Entscheidung getroffen. Borussia Dortmund reagiert auf einen prominenten Abgang!

Borussia Dortmund: Kein Ersatz für Graf

Rund um die Kaderplanungen des BVB gab es in dieser Saison immer wieder Diskussionen. Die teils desaströsen Leistungen der Hinrunde gaben ihr Übriges dazu. Am Ende rollte nicht nur der Kopf von Sven Mislintat, sondern auch der von Chefscout Eduard Graf. Die Begründung: „Unterschiedliche Vorstellungen über die künftige Ausrichtung unserer Scouting-Abteilung“, so der 48-Jährige im November 2024 gegenüber „Sky“.

Während Graf nur wenige Monate später bei Besiktas Istanbul anheuerte, ließ ein Nachfolger für den ehemaligen Dortmunder Chefscout beim BVB bis zuletzt auf sich warten. Und das aus wohl gutem Grund. Denn wie die „WAZ“ nun berichtet, soll man sich in der Chefetage von Schwarz-gelb dazu entschieden haben, vorerst keinen Nachfolger für Graf zu installieren.

Duo bleibt an der Spitze

Damit wird auch in Zukunft das Duo aus Laurent Busser und Sebastian Krug die Geschicke in der Scouting-Abteilung von Borussia Dortmund verantworten. Während Krug quasi ein Eigengewächs des BVB ist, wechselte Busser 2022 vom FC Bayern München nach Dortmund. Schon kurz nach seiner Ankunft im Ruhrpott wurde der 55-Jährige dann zum Chefscout befördert.

Das Vertrauen der Dortmunder Verantwortlichen liegt also auch in Zukunft in den Scouting-Augen von Busser und Krug. Nun liegt es an den beiden, die großen Talente zum BVB zu holen.

