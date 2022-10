Dortmund: Nach Vorfällen in Innenstadt – Polizei ergreift drastische Maßnahme

In der Innenstadt von Dortmund kam es in den letzten Monaten immer wieder zu Straftaten. Die Polizei will nun verstärkt dagegen vorgehen.

Erschreckend brutal und aggressiv gingen viele Täter bei Raubüberfällen oder auch Körperverletzungen vor. Damit sich die Anwohner in der Dortmunder City wieder sicherer fühlen, greift die Polizei nun zu drastischen Mitteln.

Dortmund: Gewaltbereitschaft nimmt zu – Polizei greift ein

„Strategische Fahndung“ nennt sich die Maßnahme im Fachjargon. Bedeutet für den Laien nicht mehr, als dass die Kontrollen und Ermittlungen vor allem in den Abend- und Nachtstunden in der City (Wallring) und der südlichen Nordstadt ausgeweitet werden sollen.

Im Vergleich zum Jahr 2019, also vor der Pandemie, war die Zahl der Straftaten in den Monaten Juli, August und September zwar annähernd gleich, doch die Gewaltbereitschaft hat laut einem Bericht der Polizei Dortmund stark zugenommen. 21 Raubüberfälle soll es in dieser Zeit gegeben haben. Hinzu kommen Anzeigen wegen Körperverletzung, „bei denen die ausnahmslos jungen Täter“ teilweise sogar Waffen wie Messer einsetzten. Diverse Straftaten wurde oftmals in Verbindung mit einem hohen Alkoholkonsum begangen.

Vorfälle in DIESER Straße als Spiegelbild – Bürger sollen sich wieder sicher fühlen

So kam es zuletzt unter anderem auch in der Kampstraße zu heftigen Gewalttaten (DER WESTEN berichtete). „Das zum Teil brutale Vorgehen mancher Täter ist erschreckend und macht schnelles und konsequentes Einschreiten der Polizei notwendig. Deshalb setzen wir unsere Schwerpunktkontrollen in den nächsten Wochen fort“, erklärt Polizeidirektor Thomas Pierenkämper die aktuelle Situation.

Polizeipräsident Gregor Lange bezieht dazu Position: „Unser Ziel ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt unbekümmert die City besuchen können – auch in den Abend- und Nachtstunden, wenn sie ausgelassen in den Clubs feiern möchten. Wir müssen deshalb schnell Ergebnisse erzielen, Täter identifizieren und so für mehr Sicherheit sorgen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadt Dortmund und anderen Institutionen.“