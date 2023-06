Dortmund: Großer Ärger um Freibäder! „Es ist traurig“

Der Sommer naht, die Temperaturen steigen – und damit beginnt auch wieder die Freibad-Saison. Doch noch läuft nicht alles so, wie sich die Vielschwimmer das wünschen. Zum Beispiel in Dortmund.

Der Rechtsanwalt und ambitionierte Triathlet Tillmann Goltsch hatte sich schon darauf gefreut, morgens vor dem Berufsalltag ein paar Bahnen im Becken zu ziehen. Doch wie er im Gespräch mit den „Ruhrnachrichten“ erzählt, ist das in Dortmund absolut unmöglich.

Dortmund: Freibäder öffnen zu spät

Frühschwimmen im Freibad? Das sollte doch drin sein. Na ja – nicht, wenn die Freibäder erst um 11 Uhr vormittags öffnen. Was ist da denn los? Das sieht gar nicht gut aus. „Das ist zu spät für mich“, ärgert sich Goltsch.

Und das ist nicht nur ein einzelnes Ärgernis eines enttäuschten Frühschwimmers. Solche Freibad-Öffnungszeiten sind tatsächlich sehr unüblich. Das Grugabad in Essen öffnet bereits um 6 Uhr morgens, das Elsebad in Schwerte um 7 Uhr – aber das Freibad Volkspark oder das Freibad Hardenberg in Dortmund eben erst um 11.

„Traurig“ für eine Stadt wie Dortmund

Und Schwimmen nach Feierabend als Alternative? Wenn das Bad um 19 Uhr schließt und man rechtzeitig das Becken verlassen soll, müsste man weit vor 18 Uhr vorbeikommen – für viele Berufstätigen nicht allzu einfach möglich.

Mehr News:

„Es ist traurig für eine Stadt mit 600.000 Einwohnern“, findet Goltsch. Die Verantwortlichen jedoch verweisen auf Vorgaben der Stadt Dortmund, die Kosten für Gas und Strom seien hoch. Und aktuell reichen die Eintrittsgelder wohl nicht aus, um bei diesen Rechnungen auch täglich noch ganztägig Personal für zwei Schichten zu bezahlen.