Dortmund: Hiobsbotschaft vor Freibad-Saison – Schwimmer machen lange Gesichter

Die Sonne scheint, der Himmel lacht – auch wenn die Temperaturen noch nicht ganz auf Sommer-Niveau sind, lockt das warme Wetter wieder zahlreiche Menschen ins Freie. Entsprechend lange wird es nicht mehr dauern, bis im weiteren Frühlingsverlauf auch wieder die ersten Freibäder ihre Tore öffnen – die ersten schon Anfang Mai..

In Dortmund gibt es insgesamt sieben Freibäder, die an heißen Tagen eine Erfrischung im kühlen Nass ermöglichen. Doch während sich viele Gäste auf den Saisonstart im Freibad ihres Vertrauens freuen, macht in Dortmund auch eine entsprechende Hiobsbotschaft die Runde: Gleich zwei Freibäder – darunter das größte der Stadt – öffnen in diesem Jahr überhaupt nicht!

Dortmund: Hiobsbotschaft für Freibad-Fans

Das Freibad Hardenberg in Dortmund-Deusen bleibt das gesamte Jahr 2025 geschlossen! Besonders bitter: Das größte Freibad der Stadt war auch schon 2024 durchgängig zu. Denn das Gebäude ist tatsächlich einsturzgefährdet! Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Die „Ruhrnachrichten“ dröseln das ganze Chaos nochmal auf: Die schweren Schäden im Freibad Hardenberg betreffen die Fliesen und diverse Betonstrukturen rund um die Schwimmbecken. Und: Man weiß schon seit fünf Jahren über sie Bescheid! Daher sollte 2024 ja auch alles saniert werden. Doch der Streit über die Finanzierung endete in einer kompletten Eskalation. Der Freibadbetreiber „Sportwelt“ stieg komplett aus und gab der Stadt das Freibad zurück. Und ohne Betreiber könnte das Bad selbst nach einer erfolgreichen Sanierung gar nicht eröffnet werden!

Ebenfalls aus Sanierungsgründen – wenngleich mit weniger Chaos hinter den Kulissen – bleibt auch das Freibad Stockheide am Hoeschpark geschlossen. Es soll erst im Sommer 2026 wieder für Gäste öffnen.

