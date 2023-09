Dortmunderin seit Tagen vermisst – Polizei hegt schlimmen Verdacht

Die Polizei Dortmund ist in Alarmbereitschaft. Denn seit mittlerweile drei Tagen wird eine Dortmunderin vermisst. Die 57-Jährige wurde zuletzt am Montag (11. September) zur Mittagszeit gesehen.

+++ Dortmund: Frau (†39) brutal getötet! Tochter findet Leiche – und muss um ihr Leben rennen +++

Da war sie noch in ihrer Wohnung. Seither ist sie nicht zurückgekehrt und wurde auch sonst nirgendwo in Dortmund oder der näheren Umgebung gesehen.

Dortmund: Kontakt zu 57-Jähriger abgebrochen

Seit dem 11. September 2023 um 12.15 Uhr wird die 57-jährige Frau aus Dortmund vermisst. Die Dame mit dem Namen Veronika S. wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift gesichtet. Seither besteht kein Kontakt mehr zu ihr.

Auch aktuell: Dortmund: Mutter (27) mit Baby im Arm auf offener Straße niedergestochen – Polizei nimmt Ex-Partner (31) fest

Ihre Angehörigen machen sich große Sorgen – und so auch die Polizei. Denn die Frau könnte sich womöglich in einer hilflosen Lage befinden.

So sieht die Vermisste aus

Veronika S. ist blond, von schlanker Statur und etwa 1,65 Meter groß. Bei ihrer letzten Sichtung trug sie eine blaue Jeans und lila Turnschuhe mit Streifen von der Sportmarke Adidas. Als Accessoire hatte sie noch eine Sonnenbrille auf der Nase.

Mehr Meldungen aus Dortmund und der Umgebung:

Hier ein Foto von der Vermissten:

So sieht die vermisste Dortmunderin aus. Foto: Polizei Dortmund

Hast du Veronika S. gesehen oder kommt sie dir bekannt vor? Dann melde dich bitte bei deiner nächsten Polizeiwache oder im Notfall unter der Notrufnummer der 110.

Zuletzt gab es einen mysteriösen Vermisstenfall in Gelsenkirchen. Ein kleines Mädchen wurde seit 2017 vermisst und kürzlich dann wiedergefunden. Unser DER WESTEN Reporter-Duo hatte danach mit einem Profiler gesprochen, da so einiges an dem Fall merkwürdig erschien. >> Hier geht es zu dem Artikel.