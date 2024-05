Dortmund: Feuerwehr muss ausrücken – unglaublich, wer hier in Not geraten ist

Nicht nur in Dortmund, auch im gesamten Ruhrgebiet haben die Frauen und Männer von der Feuerwehr tagtäglich alle Hände voll zu tun. Hierbei erleben sie sowohl traurige als auch hoffnungsvolle Schicksale.

Doch manchmal sind auch ganz kuriose Geschichten dabei. So jetzt auch in Dortmund. In der Pottstadt wurde die Feuerwehr zu einer Notlage gerufen. Und du wirst nicht glauben, wer hier Hilfe brauchte.

Dortmund: Skurrile Rettungsaktion der Feuerwehr

In der Feuerwehrleitstelle Dortmund klingelt wahrscheinlich fast pausenlos das Telefon. Schwere und weniger schwere Schicksale gehören hier leider zum Alltag. Doch so eine Geschichte gibt es auch nicht so oft. Denn die Rettungskräfte wurden am Freitag (10. Mai) gegen 20.30 Uhr nach Dortmund-Wichlinghofen in die Straße Vinklöther Mark gerufen. Es hieß, dass sich ein Tier in einer Notlage befinde.

Sofort machte sich die Besatzung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges der Feuerwache 4 auf den Weg in den Dortmunder Stadtteil. Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, hörten die Einsatzkräfte nur ein leises Quieken. Die Geräusche kamen anscheinend aus einem angrenzenden Kanalschacht. Doch um was für ein Tier könnte es sich da handeln, das die Hilfe der Feuerwehr so dringend benötigte?

Ein Schrecken mit Happy End

Die Feuerwehrleute aus Dortmund öffneten die Abdeckung des Schachtes und sahen in die niedlichen Knopfaugen eines kleinen hilflosen Kükens. Mit einem beherzten Griff retteten sie es aus seiner misslichen Lage.

Und noch etwas Unglaubliches geschah daraufhin: Nachdem das kleine Küken wieder an der Oberfläche war, kam kurz darauf seine Mama angeflogen. Sie war sicher heilfroh, ihren Nachwuchs wiederzusehen und nahm das Kleine direkt in Empfang. Sie konnte zwar den Rettungskräften nicht danken, aber das war sicher auch nicht nötig. Wenn doch jeder Einsatz so glimpflich und schnell vorüber wäre.

