Dortmund: Brand in Mehrfamilienhaus – nackter Mann muss vom Dach gerettet werden

In einer Dachgeschosswohnung in Dortmund ist ein Feuer ausgebrochen.

Der Bewohner sah keine andere Möglichkeit, als sich auf das Dach des Hauses in Dortmund zu retten. Das Brisante: Er war dabei völlig nackt!

Dortmund: Feuer in Dachgeschosswohnung – Nackter Mann muss vom Dach gerettet werden

In Dortmund brannte am Mittag eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der östlichen Stadtmitte. Anwohnern berichteten, der Bewohner der Wohnung habe sich nackt auf das Dach geflüchtet. Sogar davon, dass er zwischenzeitlich an der Dachrinne gehangen habe, war die Rede.

Sowohl das Feuer als auch die Rettung eines unbekleideten Mannes konnte die Feuerwehr Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigen. Den waghalsigen Stunt, den Augenzeugen beobachtet haben wollen, wollte der Sprecher weder bejahen noch dementieren.

Dortmund: Brand in Stadtmitte ist gelöscht

Mit einer Drehleiter habe man den Bewohner vom Dach geholt und ihn an den Rettungsdienst übergeben. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht – wie der Sprecher der Feuerwehr vermutet, um ihn wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung zu untersuchen. Anwohner berichteten, der Mann habe laut gelacht, während er abtransportiert wurde. Was ihn amüsierte, bleibt offen.

Während der Bekämpfung des Brandes mussten zahlreiche weitere Hausbewohner das Mehrfamilienhaus vorübergehend verlassen, da aus dem Gebäude dichter Rauch drang. Die Feuerwehr Dortmund war mit zwei Drehleiterwagen im Einsatz. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zu den Hintergründen des Brandes aufnehmen. (alp)