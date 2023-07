Es ist nun traurige Gewissheit: Dieses Geschäft in Dortmund wird es im Stadtteil Eving in dieser Form bald nicht mehr geben.

Die Rede ist vom Elektro-Fachmarkt „Saturn“ an der Evinger Straße 170. Über die Filiale im Norden von Dortmund wurde bereits in den sozialen Medien diskutiert. Bauarbeiten? Schließung? Es herrschte große Unsicherheit bei den Menschen in Eving. Doch jetzt ist klar: Die „Saturn“-Ära ist zu Ende. Was darauf folgen wird, dürfte jedoch den ein oder anderen irritieren.

Dortmund: „Saturn“ in Eving schließt

Denn wenn die Evinger jetzt glauben, für ihre Fernseher- oder Waschmaschinen-Einkäufe künftig in einen anderen Dortmunder Stadtteil fahren zu müssen, liegen sie falsch. Denn dort, wo jetzt „Saturn“ seine Elektrogeräte verkauft, soll schon bald ein „Media Markt“ genau dasselbe machen.

Richtig gelesen. „Saturn“ und „Media Markt“, die sowieso schon seit längerem zusammengehören und Anfang des Jahres eine große gemeinsame Kampagne ausgerollt haben, tauschen in Dortmund-Eving einfach den Wohnsitz. Im Gespräch mit den „Ruhrnachrichten“ erklärte Unternehmenssprecherin Manuela Schulze, was es mit diesem Schritt auf sich hat.

„Media Markt“ statt Saturn

Ende August bis Anfang September – dann soll es soweit sein: Statt dem „Saturn“-Logo wird dann das rote „Media Markt“-Logo an der Evinger Straße zu sehen sein. Von Pressesprecherin Manuela Schulze heißt es, dass man mit der Wiedereröffnung die Kundenzufriedenheit steigern und beide Marken – „Saturn“ und „Media Markt“ – in der Region individuell stärken wolle.

Gute Nachricht also für die bisherigen „Saturn“-Kunden: Der Name ändert sich, das Angebot bleibt gleich. Zusätzlich müssen sich die Evinger auch nicht an neue Gesichter im Laden gewöhnen – das „Saturn“-Personal tauscht seine Arbeitskleidung einfach gegen das „Media Markt“-Outfit und bleibt weiter vor Ort angestellt.