Dortmund: Jetzt ist es offiziell – Fan-Wahnsinn bei der EM!

Die EM steht in den Startlöchern! Auch in NRW wird gespielt – unter anderem in Dortmund. Und dort könnte es am 18. Juni 2024 zu einem echten Fan-Wahnsinn kommen. Seit Dienstagabend (26. März) ist es offiziell.

Spätestens seit den beiden Siegen der Deutschen gegen Frankreich (2:0) und den Niederlanden (2:1) ist Fußball-Deutschland in Party-Laune. Doch nicht nur schwarz-rot-gold ist in Ekstase. Auch in Georgien gibt es derzeit kein Halten mehr. Der Grund: Das Land hat sich zum allerersten Mal überhaupt für ein großes Fußballturnier qualifiziert! Das erste EM-Spiel seiner Geschichte wird Georgien in Dortmund bestreiten.

Dortmund: Georgien muss als erstes gegen die Türkei spielen

Gegner am 18. Juni 2024 ist die Türkei. Und welcher Fan-Wahnsinn uns in NRW erwartet, hat Georgien eindrucksvoll bewiesen. Nach 90 Minuten plus Verlängerung musste die Mannschaft gegen Griechenland ins Elfmeterschießen – und behielt die Nerven! Die EM-Qualifikation ist perfekt.

Ganz Georgien stand Kopf. Nach Abpfiff machten frenetische Jubel-Bilder die Runde. Fans stürmten auf das Spielfeld, Bengalos wurden gezündet. Einige Fans kletterten auf das Tor. Wie sehr die georgischen Fans ihr Land dann wohl erst zur EM 2024 bejubeln werden?

Georgien wird sein erstes EM-Spiel überhaupt in Dortmund austragen. Hier sehen wir die Fans, wie sie den Sieg ihrer Mannschaft bejubeln. Foto: IMAGO/One Inch Productions

Schon Island sorgte bei einem großen Fußballturnier für Furore

Schon Island machte es damals bei seiner ersten WM-Teilnahme 2018 vor: Das „Huh“ ging damals um die Welt. Mit diesem Schlachtruf peitschten die Isländer ihre Mannschaft nach vorne. Für Georgien (3,7 Millionen Einwohner) und Island (circa 372.500 Einwohner) sind die Teilnahmen an großen Turnieren etwas ganz besonderes.

Neben der Türkei haben die Georgier am 26. Juni ein weiteres Gruppenspiel in NRW. Dann trifft der Fußball-Zwerg auf Portugal. Der dritte Gruppengegner heißt Tschechien. Man darf gespannt sein, wie weit Georgien kommen wird.