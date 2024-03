Dortmund: Neues Lokal öffnet seine Pforten – Kunden klappt die Kinnlade herunter

Das Kneipensterben ist nicht nur in Dortmund, sondern in ganz NRW ein Phänomen. Sei es wegen steigender Lebensmittelpreise, ausbleibender Kundschaft oder zu hoher Kosten für Strom, Pacht und Co: Immer mehr Lokale machen dicht. So auch der Asia-Imbiss „Kim Phu“ direkt an der Reinoldikirche. Doch es gibt bereits einen Nachfolger – und der hat es in sich.

Dortmund: Neues Lokal eröffnet

Das „The Mood“ ist eine Eisdiele, die jetzt den Platz an der Dortmunder Reinoldikirche eingenommen hat. Am 2. März wurde die Neueröffnung gefeiert. Das moderne Lokal in beliebter Lage bietet seinen Kunden Eissorten aller Art. Im Gespräch mit den „Ruhr Nachrichten“ verrät der neue Inhaber, dass es neben den klassischen Eissorten im Sommer auch Backwaren wie Churros und Bubble Waffeln geben wird.

Neben den beliebten Sorten wie Schokolade, Vanille und Erdbeere soll es in der neuen Dortmunder Eisdiele außerdem auch Fruchteis geben, das laktosefrei und vegan hergestellt wird. Doch damit nicht genug: Für den Sommer, wenn die Eissaison richtig losgeht, gibt es bereits große Pläne. So sollen die Öffnungszeiten unter der Woche bis 22 Uhr ausgedehnt werden, an den Wochenenden sogar bis spät in die Nacht hinein. Samstags will er die Eisdiele bis 2 Uhr öffnen, verrät er den „Ruhr Nachrichten“.

Außergewöhnliche Pläne im Winter

Der Inhaber der neuen Eisdiele in Dortmund plant schon fleißig für den Winter. Er hat sich ein Konzept überlegt, das es so sicher noch nicht allzu häufig gibt gibt. In der kalten Jahreszeit sollen sich die Kunden auf warme und exotische Speisen freuen können. Süße Spezialitäten aus der Türkei oder dem Libanon sollen in der Winterzeit auf der Speisekarte stehen, wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten.

Wie gut sein Konzept bei den Dortmundern ankommt, bleibt abzuwarten. Die Eröffnung seiner neuen Eisdiele kommt jedenfalls genau zum richtigen Zeitpunkt, schließlich steht die Eissaison schon in den Startlöchern.