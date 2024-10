Dortmund: Edeka ersetzt Rewe – Anwohner können es nicht glauben

Es ist nicht nur ein Kampf um die niedrigsten Preise und die größte Auswahl, nein, es ist ein Wettstreit um die Kundinnen und Kunden. Schließlich überlegen sich diese ganz genau, in welchem Supermarkt man seine Lebensmittel einkauft.

In Dortmund scheint die Frage nun geklärt: Ein Edeka-Markt soll den Rewe ersetzen. Doch das Ganze löst weder Jubelstürme noch Jubelschreie aus – viele Menschen in NRW sind skeptisch. Aber warum?

Dortmund: Schandfleck sorgt für Wirbel – es gibt Neuigkeiten

Schon lange zieren zahlreiche Graffiti die Fassade und auf der Grünfläche vor dem Gebäude türmt sich der Müll – klar, dass hier schon lange kein Kunde mehr ein und aus gegangen ist. Dabei liegt der Stadtteil Benninghofen im Südosten Dortmunds und hat gut 8.000 Einwohner. Inzwischen gibt es jedoch Neuigkeiten! Nicht etwa, dass der Laden vor sich hin dümpelt oder ein schicker Flohmarkt aufgebaut wird – es ist etwas ganz anderes los.

Trommelwirbel! Ein neuer Pächter ist gefunden, wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten. Ein Nachfolger soll dem Schandfleck neues Leben einhauchen – wer ist es? Edeka! Die Supermarkt-Kette bestätigt nun auch, dass sie den leerstehenden Laden übernehmen wird. Doch offenbar kann das nicht jeder glauben, auf Facebook wurde die Skepsis der Einwohner aus Dortmund besonders laut.

„Wer glaub, wird selig“

So textete eine Userin: „Wer glaubt, wird selig. Was da schon alles reinsollte: Biomarkt, türkischer Supermarkt etc., war alles immer fest vereinbart“. Und auch eine andere Nutzerin meinte kritisch: „Das glaube ich erst, wenn ich sehe, dass dort was passiert. Es wurde jedes Jahr was gesagt und es kam nix.“ Und auch eine weitere meinte etwas skeptisch: „Das wird auch Zeit …“.

Es bleibt also spannend, ob wirklich ein Edeka-Markt nach Dortmund kommt.