Dortmund: Payback-Kunde will Punkte bei Edeka sammeln – und verzweifelt an der Kasse

Tschüss Deutschlandcard, willkommen Payback. Edeka und Netto haben zum Jahreswechsel sein Punkteprogramm umgestellt. Am ersten Einkaufstag des Jahres erlebten zahlreiche Kunden allerdings eine böse Überraschung.

So meldete sich etwa ein Payback-Kunde aus Dortmund, der sein Glück in gleich mehreren Edeka-Filialen versucht haben will. Nach mehreren Versuchen habe er schließlich aufgeben. Und das ist noch nicht alles.

Dortmund: Payback-Kunde verzweifelt bei Edeka

Am ersten Einkaufstag des neuen Jahres sollten sich viele Payback-Freunde in Deutschland mächtig ärgern. Denn einigen wurde erst jetzt bewusst, dass sich die Edeka-Märkte im Hessenring gar nicht am neuen Punkteprogramm beteiligen. Welche 500 Filialen betroffen sind, kannst du hier nachlesen >>>

++ NRW: Todes-Böller kostet Mann (†24) das Leben – Polizei schnappt Verdächtigen! ++

Und auch im Ruhrgebiet lief nicht alles reibungslos. So berichtete der Payback-Kunde aus Dortmund von massiven Problemen mit der Payback-App in Dortmund. Er habe bei mehreren Edeka-Filialen vergeblich versucht, Punkte zu sammeln. „Beim siebten Versuch habe ich aufgegeben!“, ärgert sich der Dortmunder.

++ Wetter in NRW rauscht komplett ab – plötzlich Epi-Zentrum im Westen ++

Edeka räumt Probleme ein

Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte eine Edeka-Sprecherin mit, dass es tatsächlich am Vormittag eine Störung gegeben habe. Zwar werde Payback im Gegensatz zum Hessenring bei Edeka Rhein-Ruhr flächendeckend eingeführt. Doch am Donnerstagmorgen (2. Oktober) habe eine mittlerweile behobene Störung dazu geführt, dass in der Payback-App vorübergehend Payback-Pay sowie die Couponeinlösung nicht zur Verfügung gestanden haben. „Das Punktesammeln war davon jedoch nicht betroffen“, stellte die Edeka-Sprecherin klar.

Mehr Themen:

Der Dortmunder teilte mit, dass er nach seiner Erfahrung bei Edeka noch sein Glück bei Netto versucht habe. Auch hier sei er auf Probleme gestoßen. Dort habe er keine Punkte sammeln können. Eine Filialleitung habe ihn darauf hingewiesen, dass das System überlastet sei. Man versicherte, dass die Punkte am Folgetag gutgeschrieben werden sollen.