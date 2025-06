Rewe, Edeka und Co. mit dringender Warnung – Urlaubs-Snack bloß nicht essen!

Wer auch in Deutschland etwas Urlaubs-Feeling haben möchte, greift gerne auf diesen Snack zurück. Was erinnert auch besser an den Urlaub in Griechenland als schwarze Oliven mit Knoblauch? Wer diesen Snack kürzlich bei Rewe, Edeka und Co. gekauft hat, sollte jedoch genau aufpassen, denn gewisse Produkte wurden jetzt zurückgerufen.

Wer bei Rewe, Edeka und Co. die „Kalamatos Oliven geschwärzt ohne Kern mit Knoblauch“ gekauft hat, sollte besser genau das Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. In den Produkten mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.07.2025 hat man bei einer Untersuchung nämlich Listerien festgestellt.

Listerien: Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall

Das Unternehmen betont jedoch, dass ausschließlich nur Produkte mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum betroffen sind. Alle anderen Oliven können ohne Bedenken verzehrt werden.

Kunden von Rewe, Edeka und Co. wird dringend abgeraten, das infizierte Produkt zu konsumieren. Listerien können nämlich Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall auslösen, wie das Portal „produktwarnung.eu“ berichtet. Auch kann es, nach einer längeren Inkubationszeit, ähnliche Symptome wie eine Grippe auslösen. Diese Symptome können sogar noch über drei Wochen nach dem Konsum auftreten.

Insbesondere gefährdet sind Schwangere, kleine Kinder oder Personen, deren Immunsystem geschwächt ist. Bei Symptomen sollte man umgehend den Hausarzt aufsuchen. In der Regel verläuft die Erkrankung harmlos und löst nur Fieber und Durchfall aus, wenn sehr viele Erreger aufgenommen wurden.

Kunden erhalten bei Rewe, Edeka und Co. den Kaufpreis zurück

Kinder und diejenigen mit geschwächtem Immunsystem können trotzdem schwer erkranken. Wie „produktwarnung.eu“ berichtet, können Listerien eine Blutvergiftung oder auch eine Hirnhautentzündung verursachen. Während Schwangere die Erkrankung hingegen oft nicht einmal bemerken, kann diese schweren Folgen für das ungeborene Kind haben und sogar zu einer Schädigung oder dem Absterben des Fötus führen.

Das Unternehmen schreibt in einer Mitteilung: „Alle notwendigen Maßnahmen wurden bereits getroffen, um einen solchen Vorfall für die Zukunft zu vermeiden.“ Kunden können das Produkt bei Rewe, Edeka und Co. zurückgeben und erhalten selbstverständlich den vollen Kaufpreis zurück.